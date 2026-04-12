새울 3호기 ‘첫 시동’ 단계 성공… 하반기 상업운전

이미지 확대 울산 울주군 새울 3·4호기 전경(오른쪽이 3호기). 한수원 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산 울주군 새울 3·4호기 전경(오른쪽이 3호기). 한수원 제공

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새울원전 3호기가 첫 시동 단계에 진입했다.한국수력원자력 새울원자력본부는 12일 새울 3호기(140만㎾급)가 ‘첫 시동’ 단계에 성공적으로 진입했다고 밝혔다.‘첫 시동’은 발전소가 본격적인 시험운전에 들어가는 출발점이다. 이는 수년간의 설계와 건설, 점검 과정을 거쳐 안전성을 확인한 중요한 이정표로 평가된다.새울 3호기는 지난해 12월 30일 원자력안전위원회로부터 운영허가를 받은 후 원자로에 연료를 장전하고 고온 기능시험 등 각종 시험을 시행해 왔다.새울 3호기는 앞으로 6개월에 걸쳐 출력을 점진적으로 높이며 주요 설비와 안전계통의 정상 작동 여부를 면밀히 점검할 계획이다. 이후 최종 성능과 안전성이 검증되면 올해 하반기부터 100% 출력으로 상업운전을 시작해 안정적인 전력공급과 국민편익 증진에 기여할 예정이다.한수원 관계자는 “첫 시동은 본격적인 전기 생산에 앞서 준비하는 단계로, 앞으로 엄격한 기준 및 절차에 따라 시험운전이 진행된다”며 “모든 과정에서 안전을 최우선으로 철저히 점검해 올 하반기 상업운전에 돌입할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.새울 3호기는 가압경수로 한국형 원전으로, 발전용량은 1.4GW(기가와트)급 대형 원전이다.