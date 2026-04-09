사회 [포토] ‘미쓰비시중공업 관계자 못 만난’ 강제동원 피해자와 유족 입력 2026-04-09 15:11 수정 2026-04-09 15:11 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/04/09/20260409800001 URL 복사 댓글 0 일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니와 고 정창희 씨 차남인 정종오(왼쪽)씨가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업을 방문했으나 관계자를 만나지 못한 채 건물을 나오고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 정신영 할머니의 신분은 무엇인가? 일제 강제동원 피해자 일반 시민