[포토] ‘미쓰비시중공업 관계자 못 만난’ 강제동원 피해자와 유족

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니와 고 정창희 씨 차남인 정종오(왼쪽)씨가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업을 방문했으나 관계자를 만나지 못한 채 건물을 나오고 있다.