“역대 가장 완벽한 대회로” 대구세계마스터즈육상, WMA 기술실사 돌입

이미지 확대 대구세계마스터즈 육상경기대회 조직위원회가 최근 폴란드 토룬에서 열린 유럽마스터즈 실내육상경기대회 현지에서 참가 선수를 모집하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구세계마스터즈 육상경기대회 조직위원회가 최근 폴란드 토룬에서 열린 유럽마스터즈 실내육상경기대회 현지에서 참가 선수를 모집하고 있다. 대구시 제공

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‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회’를 넉 달여 앞두고 막판 준비가 한창이다. 세계마스터즈육상연맹(WMA) 기술실사단도 대구를 찾는다.9일 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회에 따르면 기술실사단은 오는 12일부터 15일까지 대구에 머무르며 대구스타디움을 비롯한 주요 경기 시설 현황을 살펴본다. 또한 경찰 협조하에 하프마라톤, 크로스컨트리 코스 등의 안전성과 규격 준수 여부도 확인할 예정이다.실사단에는 알란 벨 WMA 경기 부회장 등 스타디아(트랙·필드)와 논스타디아(로드 코스) 분야 전문 경기 감독관들이 참여해 전문적으로 검증한다.실사단은 검증 뒤 조직위원회와 종합 회의를 열어 기술실사 결과를 공유하고, 대회 준비를 위한 세부 논의를 이어간다. 실사 마지막 날인 오는 15일에는 언론 브리핑을 통해 대회 준비 상황을 공유할 예정이다.조직위는 이번 실사를 통해 WMA 규정에 부합하는 최상의 경기 환경을 구축하고, 전 세계 육상인들이 안전하고 쾌적한 환경에서 자신의 기량을 펼칠 수 있도록 할 방침이다.대구시와 WMA가 주최하는 이번 대회는 8월21일 개회식을 시작으로 9월 3일까지 13일간 대구스타디움과 수성패밀리파크, 경산시민운동장 등에서 열린다. 모두 34개 종목인 이번 대회에는 90여 개국에서 선수 등 1만1000여 명이 참가할 것으로 보인다.진기훈 조직위 사무총장은 “이번 기술실사는 스타디움 내 경기뿐만 아니라 대구 도심을 달리는 하프마라톤 코스까지 대회의 모든 하드웨어를 검증받는 중요한 과정”이라며 “WMA 실사단의 전문적인 의견을 적극 반영해 역대 가장 완벽하고 품격 있는 대회가 될 수 있도록 남은 기간 총력을 다하겠다”고 말했다.