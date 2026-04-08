[포토] 벚꽃 입에 문 참새

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8일 기상청에 따르면 중국 산둥반도 남쪽에서 저기압이 접근해 들어오면서 9일 새벽 전남과 제주부터 비가 내리기 시작하겠다.이후 9일 오전 전국(강원동해안은 오후부터)으로 비가 확대돼 10일 낮(경기동부와 강원내륙·산지는 늦은 오후)까지 이어지겠다.북반구에서는 저기압에서 반시계 방향으로 바람이 부는 특성에 따라, 이번에 저기압이 지날 때 남쪽에서 따뜻하고 습한 바람이 강하게 불어 들면서 강수량이 제법 많겠다.특히 고온다습한 공기가 지형과 충돌하는 제주와 남해안, 지리산 부근은 집중호우가 예상된다.제주 산지와 중산간에는 9일 오전에서 오후까지와 10일 새벽에 시간당 강우량 30∼50㎜, 9일 밤에 시간당 강우량 20∼30㎜의 호우가 예상된다. 제주 해안(북부 제외)에는 9일 오후에서 10일 새벽 사이 시간당 20∼30㎜씩 비가 쏟아지겠다.남해안과 지리산 부근에는 9일 오후와 밤 사이, 전남 서해안에는 9일 오전부터 오후까지 시간당 20∼30㎜씩 호우가 내리겠다.제주와 남해안을 중심으로 호우특보가 내려질 수 있겠다.10일까지 총강수량은 제주(북부 제외) 50∼150㎜(산지 최고 250㎜ 이상, 중산간·남부 최고 180㎜ 이상), 광주·전남·부산·경남남해안·지리산 부근 50∼100㎜(전남남해안·지리산 부근·경남서부남해안 최고 120㎜ 이상), 제주북부 30∼100㎜, 전북·울산·경남내륙(지리산 부근 제외) 30∼80㎜, 수도권·강원내륙·강원산지·강원북부동해안·충청·대구·경북·울릉도·독도 20∼60㎜, 서해5도·강원중부동해안·강원남부동해안 10∼40㎜ 정도겠다.9∼10일 비가 내릴 때 남쪽에서 고온다습한 공기가 불어 들기는 하지만, 비구름대 때문에 흐려 쌀쌀하겠다.이후 주말에는 우리나라 고기압 영향권에 놓여 날이 개면서 아침 기온은 평년 수준, 낮 기온은 예년 이맘때 기온보다 3도 이상 높아 포근하겠다.