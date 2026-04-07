홍릉숲 평일 확대 개방 첫 주 2만여명 방문

100년 숲, 평일 자유 관람 및 숲 해설도 이용

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국내 최초 수목원이자 100년 넘게 연구 시험림으로 보존된 홍릉숲을 찾는 발길이 이어지고 있다.7일 산림청 국립산림과학원에 따르면 홍릉숲의 평일 확대 개방에 맞춰 지난달 28일부터 4월 5일까지 진행한 ‘홍릉숲 봄꽃 축제’ 방문객이 2만 4850명에 달했다. 최근 5년(2021~2025년) 연평균 방문객(8만 6000명)의 29%에 달하는 것으로, 홍릉숲에 대한 시민들의 관심을 반영한다고 산림과학원은 설명했다.그동안 홍릉숲은 주말에만 제한적으로 자유 관람이 허용됐다. 평일에는 숲 해설 프로그램을 예약해야만 입장이 가능했다. 그러나 지난달 28일부터 평일 자유 관람뿐 아니라 숲 해설(예약) 프로그램도 진행하고 있다.‘국민에게 모두 드리는 100년 홍릉숲’이라는 주제로 열린 축제 기간 반려 식물 건강검진과 숲 해설, 생물다양성 사진전·봄꽃 사진 콘테스트 등 다양한 체험형 프로그램이 운영됐고 ‘홍릉 숲속 음악회’도 열렸다.산림과학원은 개방 확대에 따른 시민 안전과 산림자원 보호에 대응하고 있다. 안전요원이 지정된 탐방로 이용을 안내하고, 음식물 반입 및 반려동물 동반 금지, 식물 및 연구시험지 훼손 등 관람 질서 확립에도 나섰다.김용관 국립산림과학원장은 “홍릉숲이 연구 시험림의 기능을 수행하는 동시에 국민의 삶의 질을 높이는 열린 공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 활용 방안을 발굴하겠다”고 말했다.