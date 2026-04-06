경북도, 농촌 지키는 드론 순찰대 띄운다…“안전 사각지대 해소”

이미지 확대 경북도가 추진하는드론기반 농촌 순찰 기술 개념도. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도가 추진하는드론기반 농촌 순찰 기술 개념도. 경북도 제공

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경북도가 드론 순찰대를 띄워 농촌 치안 공백을 해소한다.도는 경북자치경찰위원회가 제안한 ‘현장밀착형 드론 기반 농촌 순찰 기술 개발 사업’이 경찰청 지역문제 해결사업 신규 과제로 최종 선정돼 사업비 19억 8000만원을 확보했다고 6일 밝혔다.사업은 농촌 지역의 고령화와 넓은 관할 면적으로 발생하는 순찰 사각지대를 해소하기 위해 추진된다. 야간이나 산간·해안 등 접근이 어려운 지역에서 범죄 예방과 재난 대응 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.이동형 통합 관제 허브를 중심으로 여러 대의 드론을 운영하는 ‘허브 앤 스포크(Hub ＆ Spoke)’ 방식을 적용해 넓은 지역을 유연하게 순찰할 수 있도록 한다.또한 112 신고 데이터와 기상 정보, 농촌 지역 사물인터넷(IoT) 센서 등을 연계해 위험 상황을 사전에 분석하고, 필요 시 드론이 자동으로 출동하는 체계를 구축한다. AI 영상 분석 기술을 활용해 화재나 침입 등 이상 상황을 실시간으로 감지할 수 있고, 안개나 야간 등 환경에서도 보다 정밀한 탐지가 가능하다.관제 방식도 기존 2차원 화면에서 벗어나 XR(확장현실)·MR(혼합현실) 기반으로 전환한다. 이를 통해 관제 인력이 현장 상황을 직관적으로 파악하고 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다.정기 순찰과 산불 등 화재 감시, 농산물 및 농기계 도난 예방, 빈집 침입 대응 등 다양한 농촌 치안 분야에 활용될 예정이다. 반복적인 순찰 업무는 드론으로 자동화하고 경찰 인력은 현장 대응 업무에 집중하도록 도울 전망이다.손순혁 경북자치경찰위원회 위원장은 “첨단 기술을 활용한 이번 사업을 통해 농촌 지역의 안전 사각지대를 해소하고, 도민이 체감할 수 있는 치안 서비스를 제공하겠다”고 말했다.