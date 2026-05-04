[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 4일

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쥐
36년생 : 욕심 없는 마음이 진정한 복이로다.
48년생 : 현상 유지를 단단히 하라.
60년생 : 마음이 한결 편안한 흐름이다.
72년생 : 시간의 여유를 먼저 만들라.
84년생 : 순리를 따르면 복이 따른다.
96년생 : 집안의 경사가 기쁜 날이다.
소
37년생 : 작은 일에도 신중히 처신하는 것이 복이다.
49년생 : 남의 일에는 나서지 말라.
61년생 : 금전의 기회가 생기는 때이다.
73년생 : 차분히 일을 밀고 가라.
85년생 : 몸의 회복이 힘이 되는 날이다.
97년생 : 주관대로 움직이면 길이 열린다.
호랑이
38년생 : 마음이 굳세어야 좋은 결과를 얻는다.
50년생 : 새로운 길이 보이는 때이다.
62년생 : 일이 쉽게 성사되는 날이다.
74년생 : 근심이 와도 곧 지나가는 흐름이다.
86년생 : 가까운 이의 도움이 크다.
98년생 : 정도를 지키는 선택이 답이다.
토끼
39년생 : 친구와의 오해를 풀 좋은 기회이다.
51년생 : 뜻밖의 금전운이 생기는 때이다.
63년생 : 긍정의 시선이 필요한 날이다.
75년생 : 바라는 일이 이루어지는 흐름이다.
87년생 : 참는 태도가 이득이다.
99년생 : 새 인연이 즐거움을 준다.
용
40년생 : 희생이 있어야 큰 복이 따르는 법이다.
52년생 : 이동이 마음을 가볍게 한다.
64년생 : 작은 희생이 큰 복이다.
76년생 : 안정이 우선인 날이다.
88년생 : 좋은 인연이 다가오는 때이다.
00년생 : 건강을 과신하지 말라.
뱀
41년생 : 준비 부족이 실수를 부르니 점검하라.
53년생 : 마음을 가라앉히고 정리하라.
65년생 : 믿음을 쌓는 대화가 답이다.
77년생 : 이익이 넉넉해지는 흐름이다.
89년생 : 과감한 결단이 필요한 때이다.
01년생 : 스트레스를 풀어내라.
말
42년생 : 유대 관계를 돈독히 하면 도움이 온다.
54년생 : 일이 일사천리로 풀리는 흐름이다.
66년생 : 과장된 기대는 내려놓으라.
78년생 : 애정의 기운이 따르는 날이다.
90년생 : 뜻밖의 기회가 스치는 날이다.
02년생 : 집안의 기운이 좋아지는 때이다.
양
43년생 : 확장보다 내실을 다지는 때이다.
55년생 : 목표를 향해 꾸준히 가라.
67년생 : 휴식이 가장 좋은 선택이다.
79년생 : 조용한 만남이 위로이다.
91년생 : 속도를 늦추는 편이 낫다.
03년생 : 큰 결정보다 점검이 답이다.
원숭이
44년생 : 괴로움은 잠깐이니 흔들리지 말아라.
56년생 : 전진하면 성사가 가까운 날이다.
68년생 : 돈의 관리를 현명히 하라.
80년생 : 성실함이 인정을 부른다.
92년생 : 도움을 받아 일이 풀린다.
04년생 : 대인관계의 말을 아끼라.
닭
45년생 : 남과 충돌하지 않는 것이 오늘의 상책이다.
57년생 : 가정에 기쁜 소식이 있다.
69년생 : 자만심을 내려놓으라.
81년생 : 조금만 더 참아내라.
93년생 : 먼 일정은 유리한 흐름이다.
05년생 : 관계의 매듭을 정성껏 풀라.
개
46년생 : 이웃에게 베풀면 복이 되돌아온다.
58년생 : 하는 일에 행운이 따른다.
70년생 : 가까운 이와 길한 운이 있다.
82년생 : 중립의 태도가 필요하다.
94년생 : 안정을 취하는 편이 이롭다.
06년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.
돼지
47년생 : 조심스럽게 행동하면 복이 따른다.
59년생 : 기다리던 기회가 찾아오는 날이다.
71년생 : 평판이 좋아 칭찬이 따른다.
83년생 : 끝마무리를 단단히 하라.
95년생 : 결과가 좋아 마음이 놓인다.
07년생 : 몸 관리가 우선인 때이다.
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