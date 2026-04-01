시댁에 매달 30만원 ‘몰래’ 보낸 남편…“친정은 네 월급으로”

이미지 확대 남편 아내 갈등. 부부. 이혼. AI 생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 남편 아내 갈등. 부부. 이혼. AI 생성 이미지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

시부모에게 매달 용돈을 보내온 사실을 아내와 상의 없이 이어온 남편과, 친정 지원 문제를 두고 갈등을 겪고 있다는 여성의 사연이 전해졌다.결혼 25년 차 50대 여성 A씨는 30일 JTBC ‘사건반장’을 통해 자신의 고민을 털어놨다. A씨는 “아이들을 모두 대학에 보내고 나니 생활에 조금 여유가 생겼다”고 밝혔다.그러던 중 은행 거래 내역을 확인하다 남편이 시부모에게 매달 30만원씩 보내고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다고 전했다.외아들인 남편은 결혼 초부터 매달 25만원씩 시부모에게 용돈을 보내왔고, 최근 들어 금액을 30만원으로 올린 상태였다. 반면 A씨는 형제들이 있다는 이유로 친정에는 별도의 지원을 하지 않아 왔다.A씨는 남편에게 “우리도 예전에 이야기한 것처럼 친정에도 용돈을 드리자”고 제안했다. 그러나 남편은 “당신은 형제들이 있지만 나는 외동 아니냐”며 이를 거절했다.이어 “정 드리고 싶으면 네 월급으로 드려라”라고 말하며 선을 그었다.A씨는 “막내 동생은 외벌이라 형편이 어렵고, 둘째도 사정상 제대로 도움을 드리지 못하는 상황”이라며 “왜 이렇게 서운하고 화가 나는지 모르겠다. 제가 예민한 거냐”고 토로했다.전문가들은 부부간 충분한 논의가 부족했던 점을 문제로 짚었다.박지훈 변호사는 “금액의 많고 적음을 떠나 배우자와 상의 없이 결정한 부분에서 아내가 서운함을 느낄 수 있다”며 “문제 제기를 충분히 할 수 있는 사안”이라고 밝혔다.이광민 정신건강의학과 전문의는 “맞벌이 부부라면 수입 역시 공동 재산으로 보는 것이 일반적”이라며 “남편이 아내의 월급으로 해결하라고 한 발언은 배려가 부족하게 들릴 수 있다”고 설명했다.