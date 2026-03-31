“고급 리조트같아” 난리 난 女교도소 조감도에…법무부 “채택 안 돼”

이미지 확대 신축 예정인 교도소라며 온라인상에 공유된 조감도와 관련해 법무부는 사실이 아니라는 입장을 밝혔다. 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 신축 예정인 교도소라며 온라인상에 공유된 조감도와 관련해 법무부는 사실이 아니라는 입장을 밝혔다. 온라인 커뮤니티 캡처

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온라인상에서 확산된 신축 예정인 ‘화성여자교도소 조감도’와 관련해 법무부가 해당 조감도는 채택안이 아니라는 입장을 밝혔다.최근 X(엑스, 옛 트위터), 온라인 커뮤니티 등에는 ‘화성에 새로 지어지는 여자교도소’라며 사진이 공유됐다.사진 속 건물은 마치 휴양 리조트나 대학 캠퍼스를 연상시킬 만큼 고급스럽고 화려해 보인다.네티즌들은 “교도소가 이렇게 화려해도 되는 거냐”, “피해자와 그 가족들을 더 보살펴라”, “범죄자는 감옥에 갔을 때 불편해야 한다”, “서민보다 더 좋은 환경이면 안 된다” 등 비판의 목소리를 쏟아냈다.그러나 이 조감도는 실제 채택된 안이 아닌 것으로 밝혀졌다.앞서 법무부는 최근 교정시설 수용자가 급증하자 2030년까지 화성여자교도소와 경기북부구치소, 남원교도소 등 3개 교정시설을 신축하는 방안을 발표했다.지난 30일 동아닷컴에 따르면 법무부는 온라인에 공유된 조감도는 신축될 화성여자교도소의 실제 조감도가 아니라는 입장을 밝혔다. 이는 6~7년 전 입찰 단계에서 한 건축사사무소가 제작한 것으로, 실제로 채택된 안이 아니라는 해명이다. 이 조감도는 현재 건축사사무소의 홈페이지에서도 삭제된 상태다.법무부는 동아닷컴에 “별도로 채택 예정인 조감도가 있고, 논란이 된 조감도처럼 호화로운 디자인은 아니다”라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.채택된 조감도는 최근 준공된 원주, 속초, 대구 교도소 청사와 유사한 것으로 알려졌다.