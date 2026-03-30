강원도 신청사 착공…“2029년 완공”

5000억 들여 춘천 고은리로 신축이전

현 청사는 행정·교육·문화시설로 활용

이미지 확대 30일 강원 춘천 고은리 일원에서 열린 강원도 신청사 착공식에서 김진태 지사와 김시성 도의회 의장, 국민의힘 한기호 의원, 시장·군수, 주민 대표 등 참석자들이 시삽 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.3.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일 강원 춘천 고은리 일원에서 열린 강원도 신청사 착공식에서 김진태 지사와 김시성 도의회 의장, 국민의힘 한기호 의원, 시장·군수, 주민 대표 등 참석자들이 시삽 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

이미지 확대 강원도가 춘천 동내면 고은리에 지을 계획인 신청사 조감도. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원도가 춘천 동내면 고은리에 지을 계획인 신청사 조감도. 강원도 제공

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강원도가 청사를 춘천 중앙로에서 동내면 고은리로 신축 이전하는 공사에 착수했다.도는 30일 고은리 신청사 건립 부지에서 착공식을 개최했다. 신청사는 10만 759㎡ 부지에 지하 2층·지상 9층 연면적 11만 4332㎡ 규모로 2029년 말 완공된다. 사업비는 4995억원이다. 도는 우선 부지 조성과 진입도로 등 기반시설 공사에 들어가고, 올해 하반기부터 건축 공사에 돌입할 계획이다.신청사에는 본청과 의회, 강원소방본부, 직장어린이집이 입주하고, 다목적강당과 북카페, 야외광장, 산책로 등의 편의시설도 만들어진다. 주차장은 지하 1422대·지상 196대 등 모두 1618대를 수용할 수 있는 규모다.도는 2022년 8월 부지선정위원회를 구성해 같은 해 12월 고은리를 신청사 부지로 선정했다. 이후 행정안전부 중앙투자심사, 경관심의, 교통영향평가심의 등의 행정절차를 밟아 이달 초 춘천시로부터 건축허가를 완료했다.김진태 강원지사는 “부지선정위원회를 통해 객관적인 기준과 원칙에 따라 도민 의견을 모아 결정된 일로 이곳 고은리가 신청사 부지로 선정된 데는 명백한 이유가 있다”며 “도민 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 고속도로에 가까운 곳으로 우선 고려했고, 두 번째는 앞으로 수부도시 춘천에 늘어나는 행정 수요와 미래 확장성을 고려한 결과 이곳이 가장 적합한 부지로 결정됐다”고 설명했다.신청사가 건립된 뒤 남을 현 청사는 도 산하기관 7곳, 공공기관 5곳, 사회단체 4곳 등 기관·단체 16곳과 신설 예정인 교통연수원, 강원자치경찰청(가칭)이 입주하는 행정복합청사로 쓰인다. 강원역사기록박물관과 근대문화관, 봉의산 문화 둘레길, 숲체험장, 북카페 등의 문화·관광시설도 조성된다.김 지사는 “현 청사가 위치한 원도심에 대한 우려도 충분히 이해하고 있고, 현 청사 활용계획에 대해서는 종합적인 청사진을 밝힌 상황이다”면서 “앞으로 여러분들께서 좋은 의견을 내주시면 폭넓게 수렴해 반영해 나가도록 하겠다”고 말했다.