광주·전남 ‘5·18사적지’ 30곳 스마트폰 하나로 탐방

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광주·전남 ‘5·18사적지’ 30곳 스마트폰 하나로 탐방

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-03-30 08:48
수정 2026-03-30 08:48
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광주시, 5·18민주화운동 생생체험 ‘스마트투어 앱’ 활성화
증강현실 기반으로 사적지 체험…‘소년의 길’ 테마코스 운영
시교육청 연계 수업 활용·스탬프투어 등 참여 프로그램 확대

‘5·18민주화운동 스마트투어 앱’ 화면
‘5·18민주화운동 스마트투어 앱’ 화면


광주시가 5·18민주화운동 제46주년을 맞아 시민들이 일상 속에서 민주주의 역사를 생생하게 체험할 수 있도록 개발한 ‘5·18민주화운동 스마트투어 앱’의 활성화에 나섰다.

‘5·18민주화운동 스마트투어 앱’은 스마트폰을 활용, 5·18민주화운동 주요 사적지를 직접 찾아다니며 증강현실(AR) 기술을 통해 당시의 긴박했던 역사적 순간을 입체적으로 경험할 수 있는 모바일 서비스다.

지역 콘텐츠기업인 ㈜위치스가 지난 2022년 국비 2억8000여만원을 들여 개발, 2023년부터 운영하고 있다.

이 앱은 전남대학교 정문, 광주역 광장, 옛 시외버스공용터미널 일대, 녹두서점 옛터, 광주기독병원, 배고픈다리, 고 홍남순 변호사 가옥, 주남마을 인근 등 5·18 사적지 30곳의 정보를 담고 있다.

이용자는 증강현실 기반 스토리텔링과 3D건물 복원 기술을 통해 당시 현장 모습을 재현했다. 또 사적지에 도착하면 자동으로 해설 안내가 제공돼 전문 가이드 없이도 깊이 있는 탐방이 가능하다.

횃불·희생·광장·열정·영혼 등 5가지 테마 코스와 함께 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 배경을 따라 걷는 ‘소년의 길’ 코스도 운영 중이다.

광주시는 앱 활성화를 위해 시·자치구·산하기관 누리집에 홍보자료를 게시하고, 5·18관련 행사와 교육 프로그램 활용 등으로 확대할 계획이다. 또 광주시교육청과 협력해 일선 학교의 역사 수업과 현장 체험학습에 이 앱을 적극 활용하도록 권장할 방침이다.

탐방의 재미를 더하기 위해 스탬프투어 기능을 강화하고, 주변 관광 정보와의 연계해 외지 방문객들도 쉽게 이용할 수 있도록 편의성을 높였다.

앱은 ‘구글 플레이스토어’와 ‘앱스토어’에서 ‘5·18민주화운동 스마트투어’를 검색하면 내려받을 수 있다.

박용범 5·18민주과장은 “5·18민주화운동 스마트투어 앱을 통해 시민들이 오월 현장을 더욱 생생하게 마주할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 관계기관과 협력해 5·18정신이 미래 세대에게 자연스럽게 계승될 수 있도록 체험형 교육콘텐츠를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
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