이미지 확대 멍멍이도 설레는 벚꽃의 계절 국내 최대 봄꽃 축제인 진해군항제가 지난 27일 개막한 가운데 29일 경남 창원시 진해구 경화역 벚꽃길에서 한 관광객이 만개한 연분홍빛 벚꽃을 배경으로 반려견 사진 촬영을 하고 있다.

진해 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멍멍이도 설레는 벚꽃의 계절 국내 최대 봄꽃 축제인 진해군항제가 지난 27일 개막한 가운데 29일 경남 창원시 진해구 경화역 벚꽃길에서 한 관광객이 만개한 연분홍빛 벚꽃을 배경으로 반려견 사진 촬영을 하고 있다.

진해 연합뉴스

2026-03-30 10면

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국내 최대 봄꽃 축제인 진해군항제가 지난 27일 개막한 가운데 29일 경남 창원시 진해구 경화역 벚꽃길에서 한 관광객이 만개한 연분홍빛 벚꽃을 배경으로 반려견을 촬영하고 있다. 기상청은 이날 서울에 공식적으로 벚꽃이 피었다고 밝혔다. 종로구 서울기상관측소 앞마당 왕벚나무 한 가지에서 세 송이 이상 벚꽃이 피면 서울 벚꽃 개화로 인정된다. 올해는 지난해(4월 4일 개화)보다 6일, 평년(4월 8일)보다는 10일 일찍 폈다.진해 연합뉴스