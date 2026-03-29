이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
멍멍이도 설레는 벚꽃의 계절
국내 최대 봄꽃 축제인 진해군항제가 지난 27일 개막한 가운데 29일 경남 창원시 진해구 경화역 벚꽃길에서 한 관광객이 만개한 연분홍빛 벚꽃을 배경으로 반려견 사진 촬영을 하고 있다.
진해 연합뉴스
진해 연합뉴스
국내 최대 봄꽃 축제인 진해군항제가 지난 27일 개막한 가운데 29일 경남 창원시 진해구 경화역 벚꽃길에서 한 관광객이 만개한 연분홍빛 벚꽃을 배경으로 반려견을 촬영하고 있다. 기상청은 이날 서울에 공식적으로 벚꽃이 피었다고 밝혔다. 종로구 서울기상관측소 앞마당 왕벚나무 한 가지에서 세 송이 이상 벚꽃이 피면 서울 벚꽃 개화로 인정된다. 올해는 지난해(4월 4일 개화)보다 6일, 평년(4월 8일)보다는 10일 일찍 폈다.
진해 연합뉴스
2026-03-30 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울 벚꽃은 평년보다 몇 일 일찍 개화했나요?