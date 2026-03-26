울산서 경찰이 음주운전 사고 뒤 도주… 울산경찰청, 직위해제

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울산경찰청 소속 경찰관이 음주운전 사고를 내고 도주했다가 적발됐다.울산남부경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 A경장을 입건해 조사하고 있다고 26일 밝혔다.A경장은 전날 밤 9시쯤 울산 남구 한 도로에서 음주 상태로 운전하다가 신호 대기 중이던 다른 차량 1대를 충격한 후 그대로 차를 몰고 달아났다.신고를 받은 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A경장 차량을 확인한 후 경찰서로 출석하도록 통보했다. A경장은 경찰서로 출석해 음주 측정을 받았고, 혈중알코올농도는 면허정지 수준(0.03∼0.08％)으로 확인됐다.경찰은 A경장을 직위 해제하고 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “음주운전에 대해 무관용 원칙으로 엄정 조치하겠다”고 밝혔다.