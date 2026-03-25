청주지역 고독사 우체국 집배원이 막는다…생필품 전달하며 안부확인

이미지 확대 청주시청 임시청사. 닫기 이미지 확대 보기 청주시청 임시청사.

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청주시가 우체국 집배원을 활용해 고독사 예방에 나선다.청주시는 25일 청주우체국, 서부종합사회복지관과 ‘안부살핌 우편서비스’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 이 서비스는 장년층 1인 가구 고독사 위험군 100명을 대상으로 정기적인 안부 확인을 실시하고, 위기 징후 발견 시 신속한 대응이 가능한 복지시책이다.시는 사업 총괄과 대상자 선정을 맡고, 청주우체국은 집배원을 통해 2주 단위로 생필품 꾸러미를 배송하며 대상자 안부를 확인한다. 집배원들은 건강과 집안 상태를 점검하는 체크리스트를 활용한다. 이들은 부재 시 다음 날 재방문하고 이상 징후 발견 시 즉시 복지 담당자에게 알린다.서부종합사회복지관은 대상자 관리와 민간 자원 연계 등 맞춤형 복지서비스 지원을 담당할 예정이다. 사업 기간은 5월부터 12월까지며, 총사업비는 2000만원이다.이범석 시장은 “고독사 문제는 개인이 아닌 지역사회가 함께 해결해야 할 과제”라며 “이번 협약이 위기 상황을 조기에 발견하고 촘촘한 사회안전망을 구축하는 데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.