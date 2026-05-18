광주시, 국내 첫 ‘미래차 인지부품 시험센터’ 건립

산업통상부 공모 선정…사업비 207억원 투입해 2030년 완공

자율주행·로봇·UAM 핵심 인지부품 안전성 및 국제표준 대응

미래차 소부장단지 및 AI시범도시와 연계 지역산업 고도화 견인

이미지 확대 미래 모빌리티 인지부품 환경영향성 및 성능검증 센터 조감도. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 미래 모빌리티 인지부품 환경영향성 및 성능검증 센터 조감도. 광주광역시 제공

세줄 요약 광주시가 산업부 공모에 선정돼 국비 99억원을 확보하고, 남구 도시첨단산단에 미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험센터를 짓는다. 라이다·카메라·레이더의 신뢰성과 안전성을 검증해 지역 기업의 해외 인증과 세계시장 진출을 돕는 것이 목표다. 국내 첫 미래차 인지부품 시험센터 건립 추진

산업부 공모 선정으로 국비 99억원 확보

라이다·레이더·카메라 안전성 검증 기반 조성

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광주시가 미래 모빌리티 핵심 부품으로 꼽히는 라이다·레이더·카메라 등 인지부품 산업을 선도하기 위한 기반 구축에 나섰다.광주시는 산업통상부의 ‘자동차 분야 신규 기반조성 사업’ 가운데 하나인 ‘미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험 지원 기반 구축’ 공모사업에 최종 선정, 국비 99억원을 확보했다고 18일 밝혔다.이 사업은 자율주행차, 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 첨단 이동수단의 ‘눈’ 역할을 하는 라이다(LiDAR), 카메라, 레이더 등 인지부품의 신뢰성과 안전성을 검증하는 기반시설을 조성하는 것이 핵심이다.광주시는 공모 선정에 따라 올해부터 2030년까지 5년간 총사업비 207억원을 투입해 남구 도시첨단산업단지 내 ‘미래 모빌리티 인지부품 기능안전 시험센터’를 건립할 계획이다. 또 세계적 수준의 검증 장비 9종을 구축해 기업 지원에 본격 나선다.아울러 국제 기능안전 기준에 부합하는 철저한 검증 환경을 조성, 지역 기업들이 해외 인증을 한결 수월하게 획득하고 세계 신시장을 조기에 선점할 수 있도록 산업 생태계를 적극 조성해 나갈 방침이다.세부적으로는 ▲국내외 표준 기반의 시험 프로세스 개발 ▲기업 맞춤형 지원 서비스 제공 ▲전문 인력 양성 등을 단계적으로 추진한다.이를 통해 국내 인지부품 기업의 기술 경쟁력을 강화하고, 국제 안전 규격에 선제적으로 대응할 수 있는 발판이 마련한다는 것이 목표다.손두영 인공지능산업실장은 “이 사업은 미래 모빌리티 핵심 부품인 인지부품의 안전성을 확보할 기반시설을 국내 최초로 광주에 구축한다는 점에서 의미가 크다”며 “미래차 산업 생태계를 고도화하고, 지역 기업들이 세계 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.