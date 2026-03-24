광주 중학교서 학생이 동급생에게 흉기 휘둘러… 2명 부상

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광주 중학교서 학생이 동급생에게 흉기 휘둘러… 2명 부상

임형주 기자
입력 2026-03-24 15:32
수정 2026-03-24 15:39
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동급생 2명에게 흉기 휘두른 중학생 조사중
‘자신을 때렸다고 착각’ 집에서 흉기 가져와

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광주 서부경찰서 전경
광주 서부경찰서 전경


같은 학교에 다니는 동급생에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 중학생이 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 24일 학교에서 동급생 2명에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 A군을 살인미수 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A군은 이날 오전 11시 20분쯤 서구 쌍촌동 한 중학교에서 흉기를 휘둘러 동급생 2명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

피해 학생 2명은 곧바로 병원으로 이송됐으며 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.

특수반 학생인 A군은 두 사람이 자는 자신을 때렸다고 착각해 집에서 흉기를 챙겨와 범행을 저지른 것으로 조사됐다.



경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.
임형주 기자
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