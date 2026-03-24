광주 중학교서 학생이 동급생에게 흉기 휘둘러… 2명 부상

동급생 2명에게 흉기 휘두른 중학생 조사중

‘자신을 때렸다고 착각’ 집에서 흉기 가져와

이미지 확대 광주 서부경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 광주 서부경찰서 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

같은 학교에 다니는 동급생에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 중학생이 경찰에 붙잡혔다.광주 서부경찰서는 24일 학교에서 동급생 2명에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 A군을 살인미수 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.경찰에 따르면 A군은 이날 오전 11시 20분쯤 서구 쌍촌동 한 중학교에서 흉기를 휘둘러 동급생 2명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.피해 학생 2명은 곧바로 병원으로 이송됐으며 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.특수반 학생인 A군은 두 사람이 자는 자신을 때렸다고 착각해 집에서 흉기를 챙겨와 범행을 저지른 것으로 조사됐다.경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.