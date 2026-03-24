천안서 산불 진화 헬기 추락… 조종사 2명 구조·헬기 인양

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천안서 산불 진화 헬기 추락… 조종사 2명 구조·헬기 인양

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-03-24 14:58
수정 2026-03-24 15:11
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24일 13시 34분쯤 충남 천안 풍년저수지에서 산불 진화를 위해 담수 중이던 산불 진화 헬기가 추락했다. 독자 제공
24일 13시 34분쯤 충남 천안 풍년저수지에서 산불 진화를 위해 담수 중이던 산불 진화 헬기가 추락했다. 독자 제공


24일 오후 1시 34분쯤 충남 천안시 서북구 입장면 풍년저수지에서 산불 진화를 위해 담수 중이던 산불 진화 헬기가 추락했다.

헬기에 타고 있던 50대 기장과 부기장 등 2명은 모두 저수지에서 구조돼 인근 병원으로 이송됐다.

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소방대원 등이 저수지에 빠진 헬기 기장과 부기장을 구조하고 있다. 독자 제공
소방대원 등이 저수지에 빠진 헬기 기장과 부기장을 구조하고 있다. 독자 제공


헬기는 입장면 호당리 산57 일원에서 발생한 산불을 진화하기 위해 출동했다가 사고를 당했다.

이날 오전 11시 55분쯤 발생한 산불은 헬기 4대, 100여 명의 인력 등이 투입돼 1시간 25분 만에 모두 꺼졌다.
천안 이종익 기자
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