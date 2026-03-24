울산 맑은 수돗물 공급에 올해 1525억원 투입

울산시, 노후 인프라 정비·송수관로 복선화·고래수 병입센터 구축

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울산시가 올해 수돗물 안정적 공급을 위해 총 1525억원을 투입한다.울산시는 올해 총사업비 1525억원을 투입해 수돗물 ‘고래수’의 안정적 공급을 위해 대대적인 시설 투자와 선제적 수질 관리 강화 정책을 추진한다고 24일 밝혔다.시는 우선 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 전 과정에 걸쳐 수질 관리를 철저히 한다. 법정 60개와 감시 173개 등 총 233개 항목에 대해 정기적인 점검을 시행하고, 미세플라스틱 등 미규제 신종 물질에 대한 감시망도 촘촘하게 운영한다.시는 또 안정적인 용수 공급을 위해 기반도 확충한다. 사고 발생 때 단수 피해를 최소화하려고 회야계통 5.14㎞, 천상계통 1.0㎞ 구간에서 송수관로 복선화 사업을 추진한다.더불어 ‘2045 수도정비계획’ 수립과 연계해 노후 상수도관을 집중적으로 정비하고, 유수율이 낮은 블록 52곳에 대해 밸브 조사와 기능 진단을 시행해 누수 방지에 노력을 기울인다. 배수지와 가압장 시설 확충을 위해 북구 농소2배수지를 신설하고, 선암배수지와 천상배수지 증설을 통해 도심 확장에 따른 수요 증가에 대비한다.시는 재난에 대비한 비상 식수 보급체계를 강화하려고 36억원을 들여 천상정수장에 ‘고래수 병입센터’를 4월 구축한다. 연간 50만 병의 생산 능력을 갖춘 자동화 설비를 통해 단수 등 비상 상황 때 긴급 식수를 공급하고, 폭염 취약계층 지원에도 활용할 방침이다.이와 함께 시민 편의 확대를 위해 올해까지 지능형 원격검침기를 누계 3만 5600개까지 늘려 비대면 검침 체계를 구축한다. 또 종이 고지서 제작과 발송에 따른 비용을 절감하고자 모바일 알림톡과 전자우편 고지 서비스를 활성화한다. 상수원 보호를 위해 회야댐 상수원 보호구역 감시에 ‘친환경 전기 행정지도선’을 도입해 지난 1월부터 운영하고 있다.