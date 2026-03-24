경북도, 산불피해지 ‘산림투자 선도지구’ 추진…규제완화·민자 유치로 재도약

산림투자 선도지구 후보 사업 발굴…상반기 1호 사업 선정 계획

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경북도는 산불 피해지역의 체계적 복구와 경제 활성화를 위해 ‘산림투자 선도지구’ 사업을 추진한다고 24일 밝혔다.산불 특별법에 따라 규제 완화 권한을 활용해 산불 피해 5개 시군에 관광, 레저, 스마트농업 등 기반을 구축하고 민간투자를 유치해 일자리를 창출한다는 구상이다.이를 위해 ▲산림레저타운(청송) ▲호텔·리조트(안동) ▲바이오차 열병합발전소(안동·영덕) ▲농공단지 수직농장과 스마트팜(안동·의성·영양) ▲신재생에너지 발전단지(영양) 등 후보 사업을 발굴했다.도는 후보 사업들을 대상으로 민간 자금조달 능력 등 실현 가능성을 평가하고 사업성을 충분히 검증, 올해 상반기에 1호 사업을 선정하고 개발계획 수립 등 관련 절차에 들어간다.선도지구는 투자자가 원하는 규제 완화 사항들을 미리 계획에 반영해 환경영향평가를 신속히 처리하고 산지관리법 등 개별법령에 따른 인허가 사항을 일괄 처리하는 것을 특징으로 한다.도는 과거 수년씩 걸리던 개발 인허가 절차를 특별법상 산림투자 선도지구 제도를 통해 6개월 이내로 단축하는 원스톱 행정서비스를 제공할 방침이다.도지사가 계획을 수립하고 관계기관 심의, 산림투자 선도지구 심의위원회 검증 등을 거쳐 도지사가 지정·고시하게 된다.양금희 경북도 경제부지사는 “선정된 사업에 대해서는 인허가 패스트트랙은 물론 투자보조금과 지역 활성화 투자펀드 같은 정부의 정책금융까지 함께 투입해 성공 가능성을 높이겠다”고 말했다.