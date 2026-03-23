옛 청사될 강원도청사에 산하기관 ‘집결’

문화·관광시설도 조성
김진태 “공동화 걱정 뚝”
30일 고은리 신청사 착공
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강원도청 전경. 서울신문 DB
강원도청사가 춘천 동내면 고은리로 신축 이전한 뒤 남을 현 봉의동 청사에 도 산하기관과 정부 공공기관 등이 입주한다. ehsms 문화·교육시설도 조성해 봉의동을 비롯한 중앙로 일대 공동화 현상을 막는다는 구상이다.
도는 신청사를 완공하는 2029년 이후 현 청사 중 제2별관을 산하기관 7곳과 공공기관 5곳, 사회단체 4곳 등 기관·단체 16곳이 입주하는 행정복합청사로 활용한다고 23일 밝혔다. 도가 신설할 교통연수원도 제2별관에 들어선다.
신관에는 가칭 강원자치경찰청이 자리하고, 도의회 청사에는 강원역사기록박물관이 조성된다.
도 관계자는 “현 청사를 비워두지 않고 공공기관 집적과 문화·관광 기능 확충을 통해 도심 활성화 거점으로 재편할 방침이다”며 “입주 시기, 예산 등의 세부 계획은 연말쯤 나온다”고 말했다.
본관은 도지사 집무실, 통상상담실 등을 재현한 근대문화관으로 바뀐다.
제1별관은 철거하고, 그 자리에 옛 춘천이궁과 조선시대 관아를 재현한다. 춘천이궁과 봉의산성에 스토리텔링을 입힌 봉의산 문화 둘레길과 숲체험장, 북카페로 구성된 어린이 창의 도서관도 만들어진다.
김진태 지사는 “현 청사에 입주할 기관·단체와 자치경찰청 등에 상주할 인원은 1000명이 넘고, 교통연수원 교육생과 문화관, 박물관 관광객까지 더해져 지금보다 더 북적일 것이다”면서 “현 청사가 비어버리는 것 아니냐는 걱정을 하지 않아도 된다”고 전했다.
최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진
금천구 공교육 정책이 일정 부분 성과를 내고 있는 가운데, 더불어민주당 최기찬 금천구청장 출마예정자(서울시의원, 재선)는 “금천 교육 정책이 성과를 보이고 있지만 이제는 한 단계 더 도약해야 할 시점”이라며 교육 경쟁력 강화를 위한 ‘교육도시 금천 2.0’ 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 제10대 서울시의회 교육위원장을 지내기도 한 최 출마예정자는 22일 “최근 금천구 교육환경이 꾸준히 개선되고 있고, 공교육 지원 정책도 성과를 보이고 있다”며 “이러한 변화가 일시적인 개선에 그치지 않고 금천 교육 전반의 특색 있는 경쟁력으로 이어질 수 있도록 다음 단계의 정책이 필요하다”고 강조했다. 실제로 서울시 교육환경 만족도 조사 결과 금천구의 공교육 만족도는 2021년 23위에서 2023년 9위까지 상승한 바 있다. 다만 학부모들 사이에서는 여전히 진로 교육, 방과 후 학습, 교육 지원 프로그램 확대에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다. 최 출마예정자는 이와 같은 문제를 반영해 ▲금천형 교육지원센터 기능 강화 ▲학교-지역 간 교육협력 플랫폼 구축 ▲청소년 진로, 직업 교육 체험 확대 ▲방과 후 학습 지원 프로그램 강화 등 교육도시 금천 2.0 정책을 제시했다.
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한편 도는 30일 고은리 청사 신축 현장에서 착공식을 개최한다.
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강원도 현 청사가 2029년 이후 어떻게 활용되는가?