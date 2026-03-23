정책·판로·강연까지 원스톱 지원…‘소상공인 힘보탬 박람회’ 개막

26~27일 이틀간 DDP에서 진행

이미지 확대 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’ 홍보물. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’ 홍보물. 서울시 제공

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서울시가 소상공인 전폭 지원을 위한 자리를 마련했다. 시와 서울신용보증재단은 오는 26일과 27일 동대문디자인플라자(DDP)에서 소상공인의 성장과 경영 안정을 위한 정책과 정보를 제공하는 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’를 연다고 23일 밝혔다.시 최초 소상공인 종합박람회인 이번 행사는 ‘성장을 체감하고, 변화를 직관하다’(Feel the Growth, See the Change)를 주제로 총 150여개 부스가 참여해 금융 상담, 경영 컨설팅, 판로 개척, 역량 강화 교육 등 현장에서 적용할 수 있는 실질적 지원을 제공한다.박람회에는 성장보탬관, 매출보탬관, 역량보탬관, 정보보탬관 등 총 4개의 테마관이 있다. 메인 공간인 성장보탬관에서는 재단 내 25개 자치구 종합지원센터의 1대1 맞춤형 종합 상담이 진행된다. 소상공인의 경영 상태를 진단하고 보증 상품과 경영 지원 사업을 추천한다. 현장에서 즉시 신청까지 가능하다.행사는 소상공인뿐 아니라 창업·경영에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 사전 등록은 25일까지 공식 누리집에서 할 수 있다. 행사 당일 현장 등록 후 입장도 가능하다. 자세한 일정과 프로그램 정보는 공식 누리집 또는 포털 사이트에서 ‘힘보탬 박람회’를 검색해 확인하면 된다.