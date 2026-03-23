정책·판로·강연까지 원스톱 지원…‘소상공인 힘보탬 박람회’ 개막

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정책·판로·강연까지 원스톱 지원…‘소상공인 힘보탬 박람회’ 개막

송현주 기자
송현주 기자
입력 2026-03-23 11:15
수정 2026-03-23 11:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

26~27일 이틀간 DDP에서 진행

이미지 확대
‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’ 홍보물. 서울시 제공
‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’ 홍보물. 서울시 제공


서울시가 소상공인 전폭 지원을 위한 자리를 마련했다. 시와 서울신용보증재단은 오는 26일과 27일 동대문디자인플라자(DDP)에서 소상공인의 성장과 경영 안정을 위한 정책과 정보를 제공하는 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’를 연다고 23일 밝혔다.

시 최초 소상공인 종합박람회인 이번 행사는 ‘성장을 체감하고, 변화를 직관하다’(Feel the Growth, See the Change)를 주제로 총 150여개 부스가 참여해 금융 상담, 경영 컨설팅, 판로 개척, 역량 강화 교육 등 현장에서 적용할 수 있는 실질적 지원을 제공한다.

박람회에는 성장보탬관, 매출보탬관, 역량보탬관, 정보보탬관 등 총 4개의 테마관이 있다. 메인 공간인 성장보탬관에서는 재단 내 25개 자치구 종합지원센터의 1대1 맞춤형 종합 상담이 진행된다. 소상공인의 경영 상태를 진단하고 보증 상품과 경영 지원 사업을 추천한다. 현장에서 즉시 신청까지 가능하다.

김동욱 서울시의원, 제9회 지방선거 불출마 선언

서울시의회 김동욱 의원(강남구 제5선거구, 대치1·4동, 도곡1·2동)이 다가오는 제9회 전국동시지방선거에 출마하지 않겠다고 공식 발표했으며, 이번 선거 공천 신청도 하지 않았다.김 의원은 23일 배포한 입장문에서 “2022년 지방선거에서 만 30세의 나이로 서울시의회에 들어와 의정활동을 할 수 있었던 시간은 제
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김동욱 서울시의원, 제9회 지방선거 불출마 선언

행사는 소상공인뿐 아니라 창업·경영에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 사전 등록은 25일까지 공식 누리집에서 할 수 있다. 행사 당일 현장 등록 후 입장도 가능하다. 자세한 일정과 프로그램 정보는 공식 누리집 또는 포털 사이트에서 ‘힘보탬 박람회’를 검색해 확인하면 된다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 소상공인 박람회는 서울시 최초인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로