경북 영덕군, 한수원에 원전 유치 신청 접수…울주와 2파전

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김광열 경북 영덕군수가 지난달 24일 군청에서 정부가 추진 중인 신규 원자력발전소 유치를 신청한다고 발표 중이다. 김형엽 기자
정부가 추진 중인 신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치 경쟁이 경북 영덕군과 울산 울주군 2파전으로 흘러갈 전망이다.
경북 영덕군은 오는 23일 한국수력원자력에 신규 원전 건설 후보부지 유치를 신청한다고 22일 밝혔다.
영덕군에 따르면 23일 오전 영덕군의회는 신규 원전 건설 후보 부지 유치 촉구 건의안을 채택할 예정이다. 이후 김광열 영덕군수와 군의원, 경북도의원, 유치위원회 관계자 등이 경주 한수원 본사를 직접 찾아 원전 건설 후보부지 유치 신청서와 유치 촉구서를 각각 전달한다.
앞서 영덕군이 지난달 9∼10일 군민 1400명을 대상으로 한 여론조사에서 86.18%가 찬성한다고 응답했다. 군의회는 이를 바탕으로 지난달 24일 ‘신규 원전 건설 유치신청 동의안’을 만장일치로 의결했고, 김 군수는 같은 날 원전 유치 추진을 공식화했다.
유치 신청 대상 지역은 영덕읍 노물리·석리·매정리와 축산면 경정리 일원이다. 과거 천지원전 전원개발사업 예정 구역으로 지정된 지역이다.
울주군 또한 지난 17일 한수원에 신청서를 접수하면서 후보 부지 유치 경쟁에서 두 지자체가 맞붙을 전망이다. 울주군은 서생면 새울원자력본부 부지를 후보지로 내세우고 있다. 한수원은 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등 4개 평가항목에 대한 평가위원회 심사와 선정 절차를 진행해 6월 말 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.
이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 19일 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 마포구 아현동 699번지 일대 아현1구역은 최고 35층, 총 3476세대 규모의 대단지 명품 주거지로 탈바꿈하게 된다. 아현1구역은 그간 복잡한 공유지분 관계와 가파른 경사지 등 열악한 여건으로 인해 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 이 의원은 시의원 후보 시절부터 아현1구역 주민들을 만나 어려움을 경청하며 사업 정상화를 위해 꾸준히 노력을 기울여 왔다. 특히 주택공간위원회 위원으로서 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 SH공사 사장을 직접 현장으로 불러 주민들의 목소리를 전달하는 등 공공시행자인 SH공사가 적극적으로 사업에 임하도록 독려했다. 또한 그는 도계위 상정 일정을 면밀히 챙기는 등 사업 추진이 지연되지 않도록 서울시 유관 부서와 긴밀히 협의해온 것으로 알려졌다. 이 의원은 “오랜 기간 아현1구역의 변화를 위해 함께 뛰었던 만큼, 이번 구역 지정 소식이 무엇보다 기쁘고 감회가 새롭다”라며 “어려운 환경 속에서도
서울시의회 바로가기
영덕군 관계자는 “과거 천지원전 개발이 진행됐던 곳인 만큼 부지 적정성은 확보된 상태다. 주민들의 뜻을 모아 최종 부지로 선정될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신규 원전 건설 후보부지 유치 경쟁에 참여하는 지자체는?