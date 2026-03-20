천리포수목원 등 2026년 꼭 가봐야 할 수목원 ‘10선’

산림청, 매년 주제 정해 국민과 접점 확대

이미지 확대 산림청이 가족과 함께 할 수목원으로 선정한 천리포수목원의 큰 연못 정원. 천리포수목원 제공 닫기 이미지 확대 보기 산림청이 가족과 함께 할 수목원으로 선정한 천리포수목원의 큰 연못 정원. 천리포수목원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

산림청은 20일 자연을 체험하며 즐길 수 있는 ‘2026년에 꼭 가봐야 할 수목원 10선’을 선정해 발표했다.청은 수목원의 가치와 매력을 알리고, 수목원 방문을 활성화하기 위해 매년 특별 주제를 정해 수목원을 선정한다. 올해는 ‘가족과 함께 할 수목원’이다.추천 수목원은 강원 춘천의 강원도립화목원과 경남 진주의 경남도수목원, 전남 구례의 구례수목원, 경북 포항 기청산식물원, 충북 청주 미동산수목원, 서울대 관악수목원, 경기 성남의 신구대 식물원, 경기 수원의 일월수목원, 충남 태안의 천리포수목원, 경기 용인 한택식물원 등이다.이들 수목원은 숲길과 산책로가 조성돼 있어 남녀노소 걷기가 좋고, 온실과 전시 공간에서 다양한 식물을 관찰할 수 있다. 이중 천리포수목원은 세계적으로 유명한 목련 컬렉션을, 경남도수목원은 메타세쿼이아 숲길이 아름다워 방문객의 발길이 이어지고 있다고 산림청은 설명했다.이광호 산림청 산림보호국장은 “수목원은 숲과 식물이 잘 보전된 공간으로 아이들이 자연을 탐방하고 가족이 일상에서 벗어나 치유하고 몰입할 수 있는 특별한 장소”라며 “수목원·식물원이 국민에게 편안하게 다가갈 수 있도록 다양한 정보를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.