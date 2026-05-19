여성으로 처음 ‘올해의 발명왕’에 선정된 김은미 부사장

세줄 요약 김은미 케어젠 부사장이 제61회 발명의 날 기념식에서 여성 최초로 올해의 발명왕에 선정됐다. 펩타이드 분야 신규 물질 특허를 기반으로 항비만·항당뇨 등 바이오·헬스케어 제품 개발과 사업화를 선도한 점이 높게 평가됐다. 금탑 산업훈장은 안현 SK하이닉스 사장이 받았다. 여성 최초 올해의 발명왕 선정

펩타이드 특허 기반 사업화 성과

안현 SK하이닉스 금탑 산업훈장

이미지 확대 여성으로 처음 올해의 발명왕으로 선정된 김은미 케어젠 부사장 닫기 이미지 확대 보기 여성으로 처음 올해의 발명왕으로 선정된 김은미 케어젠 부사장

이미지 확대 최고 영예인 금탑 산업훈장을 받은 안현 SK하이닉스 사장 닫기 이미지 확대 보기 최고 영예인 금탑 산업훈장을 받은 안현 SK하이닉스 사장

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국내 바이오산업의 경쟁력을 높인 것으로 평가받는 김은미(45) 케어젠 부사장이 올해의 발명왕으로 선정됐다. 여성이 발명왕을 수상한 것은 2011년 제도 도입 후 처음이다.지식재산처는 19일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 제61회 발명의 날 기념식을 열고 발명유공자에 대한 포상을 실시했다. 발명의 날은 세계 최초로 측우기가 발명된 1441년 5월 19일을 기념해 1957년 국가기념일로 지정됐다.올해의 발명왕에 선정된 김 부사장은 바이오·헬스케어 산업의 핵심 소재인 펩타이드 분야 신규 물질 특허를 기반으로 항비만·항당뇨 등 바이오·헬스케어 제품 개발과 사업화를 선도했다.금탑 산업훈장은 안현(59) SK하이닉스 사장이 수상했다. 안 사장은 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 고성능 메모리 반도체 분야에서 세계 최초 6세대 HBM4와 초고단 4D 낸드 등의 개발과 양산을 이끌며 글로벌 반도체 시장에서 한국의 기술 주도권을 다진 점을 인정받았다.김용선 지식재산처장은 “대한민국이 일군 혁신의 성취는 묵묵히 도전을 거듭한 발명인의 열정과 헌신이 밑거름이 됐다”며 “국민의 창의적 아이디어가 새로운 산업과 성장으로 이어질 수 있도록 지식재산 혁신 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.