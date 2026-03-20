음주단속 불응, 역주행 도주한 20대…연쇄추돌 끝 붙잡혀

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음주단속 불응, 역주행 도주한 20대…연쇄추돌 끝 붙잡혀

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-03-20 13:49
수정 2026-03-20 13:49
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음주운전 이미지. 서울신문 DB
음주운전 이미지. 서울신문 DB


경찰의 음주 단속을 피해 도주하던 중 순찰차를 포함해 차량 3대를 들이받은 여성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 전주덕진경찰서는 도로교통법 위반 및 도주치사 등 혐의로 A(20대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 20일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시쯤 전주시 덕진구 혁신동의 한 사거리에서 경찰의 음주 측정 요구에 불응하고 도주한 혐의를 받는다.

A씨는 음주 단속을 피해 역주행해 달아나다 순찰차와 택시, 승용차를 들이받은 것으로 파악됐다.

이 사고로 택시 운전자 등 2명이 다친 것으로 알려졌다.

당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소(0.08% 이상) 수준인 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “A씨에 대한 구속 영장 신청 여부를 검토할 예정”이라고 말했다.
설정욱 기자
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