일회용품 줄이는 ‘서울제로마켓’ 참여자 모집…120만원 지원

참여자 4월 10일까지 모집
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서울 성동구에 있는 서울새활용플라자. 서울시 제공
서울시가 친환경 소비를 돕는다. 서울디자인재단 서울새활용플라자는 ‘제로웨이스트 서울 프로젝트’ 사업의 하나로 다음 달 10일까지 ‘2026년 서울제로마켓 활성화 지원사업’ 참여 사업자를 모집한다고 20일 밝혔다.
이 사업은 생산·유통·소비 등 모든 단계에서 포장폐기물을 줄이고 시민들의 친환경 소비 실천을 확산하기 위해 추진된다.
재단은 총 325곳의 신규·기존 매장을 모집한다. 서울에 사업 거점을 둔 기업, 소상공인, 단체 등이 참여할 수 있다. 참여 업체는 다회용 배달용기, 무포장, 포장재 감축, 소분 판매, 리필스테이션, 친환경 포장재 사용 6개 유형 가운데 1개 이상을 운영하면 된다.
사업 참여자로 선정되면 매장별 120만원의 사업비가 지원된다. 지원 항목은 다회용 배달용기 대여비와 운영 인건비를 비롯한 친환경·다회용 포장재 구입비, 교육비, 홍보비, 소분·리필스테이션 운영을 위한 시설·장비 임차비 등이다.
재단은 사업비 지원 외에도 제로마켓 개설과 운영에 필요한 교육을 제공한다. 참여 매장 간 네트워크를 구축해 공동구매와 홍보 등 자생력 강화도 도울 계획이다.
신동원 서울시의원, 노원 지역 3개 학교로부터 감사패 수여 받아
서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지역 교육 발전을 위해 헌신해 온 공로를 인정받아 노원구 관내 3개 학교로부터 감사패를 받았다. 신 의원은 지난 17일, 염광중학교(교장 이영복)로부터 학교 시설 개선 및 교육환경 조성에 앞장선 공로로 감사패를 받았다. 염광중학교 측은 감사패를 통해 “의원님께서는 학교의 어려움을 외면하지 않고 현장의 목소리에 귀 기울이며 학생들의 내일을 밝히는 든든한 동반자가 되어주셨다”라며 “교육은 사람을 키우는 일이라는 가치를 몸소 실천하며 진심 어린 지원을 아끼지 않은 점에 깊은 존경과 감사를 드린다”고 감사의 뜻을 전했다. 또한 같은 날 신 의원은 녹천중학교(교장 한중근)에서도 감사패를 전달받았다. 녹천중학교는 “학생들이 안전하고 행복한 학교생활을 할 수 있도록 더 나은 교육환경을 만드는 데 큰 힘이 되어준 노고에 감사한다”라며 고마움을 표했다. 지난 3월 3일에는 염광메디텍고등학교(교장 이정희)로부터 감사패를 받았다. 학교 측은 “지역 발전을 위한 헌신으로 학교의 교육환경 개선과 발전에 지대한 공헌을 하셨다”라며 “의원님의 섬김과 헌신이 학생들이 세상의 빛과 소금으로 성장하는 데 소중한 밑거름이 되었다”
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차강희 서울디자인재단 대표이사는 “꽃가게, 반찬가게 등 다양한 매장의 ‘제로마켓’ 전환을 지원해 시민들이 일상에서 친환경 소비를 쉽게 실천할 수 있도록 지속해 노력하겠다”고 말했다.
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