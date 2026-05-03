한국 여자 배드민턴, ‘쇄빙선’ 안세영 내세워 중국 꺾고 ‘우버컵’ 우승

세줄 요약 안세영이 첫 단식에서 세계 2위 왕즈이를 2-0으로 완파하며 기선을 잡았고, 한국 여자 배드민턴 대표팀이 중국을 3-1로 꺾고 우버컵 정상에 올랐다. 2010년, 2022년에 이어 통산 세 번째 우승이다. 안세영, 첫 단식서 왕즈이 완파하며 기선 제압

김가은·백하나-김혜정, 연속 승리로 우승 확정

한국 여자 대표팀, 중국 꺾고 우버컵 통산 3회 우승

이미지 확대 한국 여자 배드민턴대표팀의 안세영이 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 우버컵 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국 왕즈이를 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 호르센스 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 여자 배드민턴대표팀의 안세영이 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 우버컵 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국 왕즈이를 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 호르센스 신화 연합뉴스

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여자 단식 세계 최강 안세영(삼성생명)이 앞장선 한국 여자 배드민턴 대표팀이 중국을 꺾고 세계 정상에 우뚝 섰다. 2010년과 2022년 두 차례 우승했던 한국은 이번 우승으로 통산 세 번째 우승컵을 들어올렸다.대표팀은 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 중국과의 결승전에서 3-1로 이겼다. 2년 주기로 열리는 우버컵은 세계남자단체선수권대회(토머스컵)와 더불어 배드민턴 단체전 중 최고 권위의 대회로 불린다. 단식 3경기와 복식 2경기로 치르며, 먼저 3승을 거두는 쪽이 승리한다. 토머스컵에 출전한 남자 대표팀은 조별리그 2승 1패를 기록, 대만과 덴마크에 밀린 C조 3위에 그치면서 조기 탈락했다.대회 내내 첫 번째 단식 주자로 나서서 ‘쇄빙선’ 역할을 했던 안세영은 이날도 첫판에서 세계 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-13)으로 완파하며 기선을 제압했다.안세영은 첫 게임에서 연속 7득점 하며 7-1 리드를 잡았고 11-2로 반환점(인터벌)을 맞았다. 게임 후반에도 하프 스매시와 헤어핀을 자유자재로 섞은 변칙적인 경기 운영으로 왕즈이를 21-10으로 꺾었다. 2게임에서는 경기 중반 왕즈이에게 3연속 실점하며 12-9로 쫓겼지만, 실책을 유도하며 왕즈이를 눌렀다. 이날 승리로 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승 5패를 기록했다.안세영은 이번 대회 조별리그부터 8강, 4강전에 이어 결승까지 모든 경기에 첫 주자로 출전해 단 한 게임도 내주지 않는 전승 행진을 벌였다.안세영의 바통을 이어받은 복식 이소희(인천국제공항)-정나은(화순군청) 조가 두 번째 주자로 나섰다. 그러나 세계 1위 류성수-탄닝 조에 막혀 0-2(15-21 12-21)로 패했다.세 번째 주자로 나선 단식 김가은(삼성생명·17위)이 천위페이(4위)를 2-0(21-19 21-15)으로 제압하며 분위기를 전환했다. 네 번째 주자로 나선 복식 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 역전승으로 승부에 마침표를 찍었다.올해 초 아시아단체선수권에서 사상 첫 우승을 차지한 대표팀은 우버컵에서도 세계 정상급 기량을 다시 한번 입증했다. 특히 우버컵 조별리그에서 스페인, 불가리아, 태국을 상대로 치른 총 15게임에서 단 한 차례도 패하지 않는 저력을 과시했다.