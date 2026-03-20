울산웨일즈 마스코트, 범고래 형상화한 ‘집요한 승부사 오르카’

울산시 공공디자인 공모전 대상작… “상징성·활용성 구현”

이미지 확대 울산웨일즈 프로야구단 마스코트 ‘오르카’. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산웨일즈 프로야구단 마스코트 ‘오르카’. 울산시 제공

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울산웨일즈 프로야구단 마스코트로 범고래를 형상화한 ‘집요한 승부사 오르카’(이하 ‘오르카’)가 선정됐다.울산시는 ‘제16회 공공디자인 공모전’에서 대상작 ‘오르카’를 비롯해 총 10점의 수상작을 선정했다고 20일 밝혔다.이번 공모전은 전국 최초 시민 프로야구단인 울산웨일즈 창단을 계기로 도시 상징성과 구단 이미지를 결합한 대표 마스코트를 개발하려고 지난 1월 26일부터 이달 4일까지 진행됐다.총 185점의 출품작 중 전문가 심사를 거쳐 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 1점, 장려상 1점, 특선 3점, 입선 3점 등 10점의 수상작이 뽑혔다.대상작으로 선정된 ‘오르카’는 울산웨일즈 구단 상징인 범고래 이미지와 야구의 역동적인 이미지를 결합해 스포츠 마스코트로서 상징성과 활용성을 조화롭게 구현했다는 평가를 받았다.특히 공격과 수비 동작, 응원 표현 등 다양한 응용 동작으로 확장할 수 있도록 디자인돼 활용도가 높다는 점이 돋보였다고 시는 설명했다.대상작은 울산웨일즈 프로야구단의 공식 마스코트로 지정돼 구단 홍보물과 기념품을 비롯해 공공시설 안내판, 조형물, 영상 콘텐츠 등에 활용된다.이번 공모전 상금은 대상 1000만원 등 총 1500만원 규모다. 수상작은 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.