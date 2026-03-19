4월부터 경주에선 어린이·청소년 요금 무료…“교육·문화 접근성 향상”

이미지 확대 경북 경주시 황성공원·시립도서관 버스정류장에서 청소년들이 시내버스에 탑승하고 있는 모습을 표현한 인공지능(AI) 생성 이미지. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 황성공원·시립도서관 버스정류장에서 청소년들이 시내버스에 탑승하고 있는 모습을 표현한 인공지능(AI) 생성 이미지. 경주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다음달부터 경주 시내버스를 이용하는 어린이·청소년 요금이 전면 무료화된다.경주시는 경주시의회 제296회 임시회 제2차 본회의에서 ‘경주시 어린이·청소년 대중교통비 지원에 관한 조례안’이 원안 가결됐다고 18일 밝혔다.이에 따라 만 6세 이상 18세 이하 어린이·청소년은 교통카드를 이용해 경주 시내버스를 무료로 이용할 수 있다. 무료화는 다음달 1일부터 시행되며 별도의 전용 카드 발급 없이 기존 어린이·청소년 교통카드를 그대로 사용하면 된다.다만 현금으로 승차할 경우에는 기존 요금(어린이 800원·청소년 1200원)이 적용된다.조례는 어린이·청소년의 이동권을 보장하고 학부모의 교통비 부담을 줄이기 위해 추진됐다. 시는 대중교통 이용 활성화와 교육·문화 접근성 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 지난해 기준 시내버스 이용 실적은 어린이 18만 2959건, 청소년 163만 2298건으로 집계됐다.최혁준 경주시장 권한대행은 “어린이와 청소년의 이동권을 실질적으로 보장하고 학부모의 교통비 부담을 덜기 위한 정책이 시의회 의결로 결실을 맺었다”며 “시행 초기 혼선이 없도록 준비를 철저히 하고 안정적으로 정착될 수 있도록 하겠다”고 말했다.