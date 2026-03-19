‘전북 기본소득 시대’ 열릴까…전북도 기본소득 조례 준비 중

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전북특별자치도청사.
전북도민들에게 기본소득을 지급하기 위한 근거 규정이 마련된다.
19일 전북도 등에 따르면 ‘전북특별자치도 기본소득 기본 조례’가 최근 도와 도의회 내부 조율을 마치고 다음 달 발의를 앞두고 있다.
이번 조례는 전북도민들에게 기본소득을 지급해 최소한의 생활 기반을 보장하고, 소비 진작을 통해 침체된 지역경제 활성화에 이바지하는 것을 목적으로 한다.
원활한 기본소득 지급을 위해 종합계획 수립 및 기본소득 관련된 교육·홍보 등을 위해 필요한 실태 조사 등의 사항을 조례에 담았다.
기본소득 기본 조례는 추후 지급 대상 및 정책 목적에 따라 청년·재난·농어촌 소득 등 후속 개별 지원 조례 제정의 근거가 된다.
다만 실제 지급에 따른 재정에 미치는 영향이 상당할 것으로 예상된다.
이와 관련해 전북도는 “향후 조례(안)를 근거로 개별 지원 조례의 지급 정책이 추진될 경우 지급 재원 확보 등을 위한 지속적인 재정 부담이 발생할 수 있으므로 도 재정 운용의 건전성과 지속 가능성을 종합적으로 고려하고, 예산 부서와 충분한 사전 협의를 거쳐 신중하게 추진할 필요가 있다”는 의견을 도의회에 전달했다.
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특위’, 현장 소통간담회 개최… “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫, 국가가 끝까지 책임질 것”
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특별위원회’(이하 맘편한특위)가 저출생 문제 해결을 위해 본격적인 현장 소통 행보에 나섰다. 지난 2월 발족한 맘편한특위는 17일 서울 마포구 소재 ‘채그로’에서 제1차 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 박춘선 저출생영유아보육분과 위원장(서울시의원, 강동 3)의 사회로 진행됐으며, 당 지도부와 특위 위원, 신혼부부 등 생생한 현장의 목소리를 전달할 참석자들이 함께했다. 간담회에서는 ‘난임에서 보육까지’를 주제로 보육 정책, 신혼부부, 워킹맘, 다둥이 가정, 한부모 가정, 경력 단절, 난임 지원 개선 및 행정 불편 등 다양한 현안이 폭넓게 논의됐다. 참석자들은 현장에서 겪는 현실적 어려움을 토로하는 한편, 실효성 있는 안성맞춤 정책 마련의 필요성을 강하게 제기했다. 간담회를 끝까지 청취한 국민의힘 장동혁 대표는 인사말을 통해 “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫”이라며 “아이를 낳고 키우는 과정에서 겪는 막막함을 국가가 더 적극적으로 살펴야 한다”고 강조했다. 이어 “현장의 생생한 목소리가 정책의 출발점이 되어야 한다”며 “부모님들이 피부로 느끼는 어려움을 해결하기 위해 당 차원에서 예산과 입법 지원을 아끼지
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도 관계자는 “조례에 따른 재정 부담 우려가 있는 건 사실”이라면서 “이번 조례로 곧바로 돈이 지급되는 것은 아니며 추후 청년·농어촌 소득 등 개별 지원 조례를 만들기 위한 기초적인 지원 근거를 마련한 것으로 보면 된다”고 설명했다.
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