“사기 징역형에 하늘 무너졌지만 남편·네 살 딸 아빠니까…함께 낙인·편견 지워낼 것”

이미지 확대 수도권의 한 교도소에서 18일 열린 ‘가족사랑캠프’ 행사에서 수용자와 가족이 직접 그린 그림을 들고 기념촬영을 하고 있다. 법무부 제공 닫기 이미지 확대 보기 수도권의 한 교도소에서 18일 열린 ‘가족사랑캠프’ 행사에서 수용자와 가족이 직접 그린 그림을 들고 기념촬영을 하고 있다. 법무부 제공

이미지 확대 수도권의 한 교도소에서 18일 열린 ‘가족만남의 시간’ 행사에서 한 수용자가 서울신문과 인터뷰하고 있다. 법무부 제공 닫기 이미지 확대 보기 수도권의 한 교도소에서 18일 열린 ‘가족만남의 시간’ 행사에서 한 수용자가 서울신문과 인터뷰하고 있다. 법무부 제공

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밥도, 물도 먹히지 않아 3개월 동안 술만 마셨다. 아이들이 잠들면 참았던 눈물이 쏟아졌다. 생계를 위해 일은 계속해야 했지만 입 밖으로 말 한마디 나오지 않았다.지난해 여름 남편이 법정 구속됐다는 소식을 듣고 하늘이 무너지는 것 같았다. 10분 안에 선고가 끝날 거라고 말한 뒤 집을 나섰으나 1시간이 넘도록 연락이 없었다. 모르는 번호로 걸려 온 전화 속 낯선 목소리의 남자는 남편이 교도소에 있다고 했다.18일 수도권의 한 교도소에서 만난 김유미(35·이하 가명)씨는 “남편이 구속돼서 최소 징역 6개월은 나올 거라 예상했다. 두 아이가 없었으면 다 내려놓고 포기했을 것”이라며 “형이 확정됐을 땐 다 제 책임인 것 같았다. 스스로 원망하기도 했다”고 말했다. 이어 “출소 후 함께 범죄자 낙인을 조금씩 지워가자고 다짐했다”고 덧붙였다.김씨는 아빠를 그리워하는 아이들을 위해 두 시간 동안 교도소에서 만나 대화하는 ‘가족 관계 회복 프로그램’ 가족 만남의 시간에 참여했다. 사기 혐의로 7개월째 복역 중인 이원석(40)씨는 “혼자 양육하는 아내에게 미안하다고밖에 할 말이 없다”면서 “가족들을 위해 어떻게 살지 고민하는 계기가 됐다”고 전했다.두 달 만에 엄마를 만난 조민희(25)씨는 울음부터 터트렸다. 조씨는 엄마를 이해할 수 없었지만 막상 얼굴을 보니 세 자녀를 키우기 위해 밤낮으로 가게를 운영했던 엄마의 과거 모습이 주마등처럼 스쳤다고 했다.조씨는 “엄마의 징역형이 확정된 뒤 가족들도 못 찾는 곳으로 도망가고 싶었다. 다시는 안 본다고 다짐한 적도 있었는데 막상 얼굴을 보고 냄새를 맡으니까 눈물이 났다”며 “아직 엄마 없이 해내기 어려운 게 많다는 생각을 한다. 교도소에서 나와서 앞으로 보낼 시간을 그려보게 됐다 ”고 했다.법무부 교정본부는 수용자 정서 회복을 목표로 1박 2일 동안 가족들과 함께 생활하는 ‘가족만남의 집’도 운영 중이다. 지난해 해당 프로그램에 참여한 인원은 1680명으로, 전국 6만 3800여명인 수용자의 규모에 비하면 턱없이 부족한 실정이다.2019년에 징역형을 선고받은 이재원(51)씨는 이날 가정집 형태로 지어진 공간에서 칠순의 모친을 만났다. 이씨는 “어머니가 ‘부모 잘못 만나 그렇게 됐다’고 하시는데 너무 속상하고 죄송했다. 다시는 이런 일 없을 거라고 말씀드렸다”면서 “나란히 앉아 커피를 마셔본 게 얼마 만인지 기억도 안 난다. 작은 일상을 지키지 못한 게 정말 후회된다”고 말했다.법무부는 수용자와 가족에 대한 사회적 편견이 만연한 상황에서 이들을 재사회화할 여러 방안이 필요하다고 보고 있다. 교정본부 관계자는 “수용자가 유죄 선고를 받으면 가족들까지 비난의 시선에 휩싸이기 때문에 관계를 유지하면서 사회에 녹아들 힘을 기르는 게 중요하다”며 “상호 교감할 프로그램을 더 많이 설계, 운영할 것”이라고 강조했다.