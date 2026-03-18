“시끄럽다” 새총으로 쇠구슬 쏜 50대…긴급 체포

경찰, 새총으로 쇠구슬 쏴 행인 다치게 한 50대 체포

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공원에서 새총으로 쇠구슬을 쏴 행인을 다치게 한 50대가 경찰에 붙잡혔다.광주 서부경찰서는 쇠구슬을 발사해 행인을 다치게 한 A(56)씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했다고 18일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 16일 오후 9시 50분쯤 광주광역시 서구 쌍촌동 한 공원에서 20대 남성 B씨에게 새총으로 쇠구슬(5㎜)을 쏴 이마를 다치게 한 혐의를 받고 있다.경찰은 도주한 A씨를 18일 낮 12시 32분쯤 주거지 인근 미용실에서 검거했다. 그는 경찰 조사에서 “B씨가 평소 공원에서 자주 시끄럽게 해 화가 났다”며 범행 일체를 자백했다.경찰은 A씨가 다수의 전과가 있는 데다 범행의 중대성과 재범 위험성 등을 고려해 구속영장을 신청할 방침이다.