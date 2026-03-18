“시끄럽다” 새총으로 쇠구슬 쏜 50대…긴급 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“시끄럽다” 새총으로 쇠구슬 쏜 50대…긴급 체포

임형주 기자
입력 2026-03-18 17:08
수정 2026-03-18 17:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰, 새총으로 쇠구슬 쏴 행인 다치게 한 50대 체포

이미지 확대
서울신문 DB
서울신문 DB


공원에서 새총으로 쇠구슬을 쏴 행인을 다치게 한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 쇠구슬을 발사해 행인을 다치게 한 A(56)씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했다고 18일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 16일 오후 9시 50분쯤 광주광역시 서구 쌍촌동 한 공원에서 20대 남성 B씨에게 새총으로 쇠구슬(5㎜)을 쏴 이마를 다치게 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 도주한 A씨를 18일 낮 12시 32분쯤 주거지 인근 미용실에서 검거했다. 그는 경찰 조사에서 “B씨가 평소 공원에서 자주 시끄럽게 해 화가 났다”며 범행 일체를 자백했다.

경찰은 A씨가 다수의 전과가 있는 데다 범행의 중대성과 재범 위험성 등을 고려해 구속영장을 신청할 방침이다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 새총으로 쇠구슬을 쏜 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로