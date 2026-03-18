태안 모항항 인근 선박 좌초, 승선원 11명 모두 구조

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모항파출소 연안구조정이 승선원을 구조하고 있다. 태안해경 제공
18일 오전 4시 29분쯤 충남 태안군 소원면 모항항 인근에서 입항 중이던 어선이 바위에 좌초됐다. 선박에 타고 있던 11명의 승선원은 모두 구조됐다.
태안해양경찰서에 따르면 이날 모항항 남서방 1해리 해상에서 입항 중 11명의 승선원을 태운 A호(20t)가 좌초됐다는 신고가 접수됐다.
태안해경은 경비함정 1척, 모항파출소 연안구조정, 태안구조대 등을 급파해 승선원을 모두 구조하고 A호를 모항항으로 입항 조치했다.
태안해경 관계자는 “야간 조업 후 입항 시 졸음운항에 대한 각별한 주의가 필요하고 자동조타 지양과 철저한 견시를 통해 안전사고에 유의해달라”고 당부했다.
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