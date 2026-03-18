李 대통령 극찬 ‘무주형 기본소득’ 마침내 풀렸다

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전북 무주군이 18일부터 ‘무주형 기본소득’ 지급을 시작했다.무주형 기본소득은 무주군에 주소를 두고 실제 거주하는 모든 주민에게 1인당 반기별 40만원, 연간 총 80만원을 지급하는 방식이다. 재원은 군 단위 지자체 처음으로 순수 군비로 마련했다.무주군은 18일부터 20일까지 ‘무주사랑상품권 모바일형(자동 충전)’과 ‘카드형’으로 지급할 계획이다.무주군에 따르면 집중 신청 기간이었던 지난 2월 23일부터 이달 6일까지 지급 대상자의 95%(2만 1725명)가 신청을 완료했다. 상반기 지급 금액만 총 86억 9000만원에 달한다.무주형 기본소득(무주사랑상품권) 사용기한은 3월 20일부터 90일 이내(6월 18일 이후 자동 소멸)다. 무주군 6개 읍면 내 소상공인 점포를 비롯해 전통시장 등 무주사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.군 관계자는 “무주형 기본소득은 군민들에게는 기본소득만큼의 여유를 불어넣고 지역에는 활력을 불어넣는 사회보장제도”라며 “무주형 기본소득 사업 추진을 통해 2028년 확대 시행될 농어촌 기본소득 지원사업(시행 농림축산식품부)을 대비하고, 기본사회로 나아가는 기반을 마련할 것”이라고 밝혔다.