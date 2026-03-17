[포토] 미세먼지에 갇힌 인천 송도

중국 랴오닝성 산불 등의 영향으로 17일 대기 중 미세먼지가 많겠다.
이날 수도권과 강원 영서, 충청과 호남 등 영남과 제주를 제외한 전국 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 높겠다. 영남도 아침부터 늦은 오후까지는 대부분 지역 미세먼지가 나쁨 수준을 보이겠다.
전날 먼지가 빠져나가지 않은 상황에서 국내에서 발생한 먼지가 추가되면서 미세먼지 농도가 높을 것으로 보인다. 오후부터는 중국 랴오닝성 산불 때문에 발생한 미세먼지도 유입되겠다.
수도권과 충남은 전날 오후 4시까지 일평균 초미세먼지(PM2.5) 농도가 50㎍/㎥를 초과한 데 이어 이날도 50㎍/㎥를 넘을 것으로 예상되면서 초미세먼지 비상저감조치가 시행됐다.
미세먼지 다(多)배출 사업장 가동률이 조정되며 건설 공사장 날림먼지 억제 조처가 시행된다. 공공·행정기관 차량 2부제도 실시된다.
간밤 기온이 떨어지며 이날 아침 내륙을 중심으로 가시거리를 1㎞ 미만으로 떨어뜨리는 안개가 발생했는데, 평소였으면 기온이 오르며 안개가 소산하겠지만 이날은 대기 중 먼지가 많아 낮에도 옅은 안개(박무)나 먼지 안개(연무)가 남아있는 곳이 있겠다.
이날 아침 기온은 대부분 지역에서 영하로 내려갔다.
한낮 기온은 12∼19도까지 오르겠다.
김인제 서울시의회 부의장, 서울시교육청 생성형인공지능 윤리적활용 조례안 통과
서울시의회 김인제 부의장(구로2, 더불어민주당)이 발의한 ‘서울시교육청 생성형 인공지능 윤리적 활용에 관한 조례안’이 지난 13일 서울시의회 본회의를 통과했다. 최근 생성형 인공지능 기술이 교육 현장과 일상생활 전반에 빠르게 확산되면서 학생들 사이에서도 활용이 보편화되고 있다. 그러나 딥페이크 등 생성형 인공지능을 악용한 디지털 성범죄 등이 심각한 사회적 문제로 대두되면서 학생 대상으로 한 생성형 인공지능 윤리 교육의 필요성이 어느 때보다 커진 상황이다. 이번 조례는 이러한 변화에 대응하여 허위 정보 생성, 저작권·개인정보 침해, 딥페이크 등 다양한 윤리적 문제를 예방하고 학생들의 책임 있는 생성형 인공지능 활용 역량을 키우기 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 제정됐다. 김 부의장이 공개한 ‘2025년 서울시 디지털 성범죄 통합 대응 정책 추진 계획’에 따르면, 2024년 디지털 성범죄 피의자 387명 중 10대가 324명으로 83.70%를 차지하는 것으로 나타났다. 그는 이러한 현상에 대해 “가해 청소년 상당수가 디지털 범죄를 범죄로 인식하기보다 단순한 놀이 문화로 혼동하는 경우가 많다”면서 “학생들을 대상으로 한 디지털 윤리 교육의 중요성과 필요성이
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낮 기온이 큰 폭으로 오르면서 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 나타나겠다.
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