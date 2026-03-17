서울시, ‘역세권 주택’ 사업성 개선으로 11만 7000가구 공급 속도

기준용적률 최대 30% 상향, 사업 대상지 확대

이미지 확대 역세권 장기전세주택. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 역세권 장기전세주택. 서울시 제공

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서울시는 ‘역세권 장기전세주택 운영기준’을 전면 개정해 122곳 11만 7000가구 규모의 역세권 주택공급에 박차를 가하겠다고 17일 밝혔다.역세권 장기전세주택이란 역세권 부지에 용적률 인센티브를 부여해 늘어난 용적률의 절반 이상을 장기전세주택으로 공급하는 방식이다. 시는 ①기준용적률 최대 30% 상향 ②역세권 외 20m 이상 간선도로 교차지로 사업대상지 확대 ③규제 철폐로 사업 기간 단축까지 세 가지 기준을 완화한다.오세훈 서울시장은 이날 오전 새로운 운영기준이 적용될 서울 영등포구 ‘신길역세권 구역’(신길동 39-3번지 일대)을 찾아 역세권 주택 활성화 방안을 발표했다. 오 시장은 “이번 운영기준 완화로 사업성을 확실히 담보해 줄 파격적인 인센티브를 부여, 시민이 선호하는 지역에 주택을 빠르게 공급해 나가겠다”고 말했다.시는 ‘도시환경정비사업’(재개발) 방식으로 추진하는 역세권 주택사업에 1~2인 가구와 신혼부부 등을 위한 ‘소형주택‘(전용면적 60㎡ 이하)을 20% 이상 공급하면 기준용적률 20%를 높여 준다. 또 상대적으로 공시지가가 낮아 사업성이 낮은 지역에는 보정값을 적용해 최대 10%를 추가 상향해 준다.시가 현재 운영 중인 역세권 장기전세주택 사업장 122곳 중 권역별로 6곳씩 뽑아 시뮬레이션한 결과, 용적률 상향 인센티브 도입 시 사업성 확인 지표인 추정비례율은 약 12% 올라가고, 조합원 1인당 약 7000만원의 추가 분담금이 감소하는 효과가 있다고 분석했다.기존 지하철역 승강장 경계 500m 이내로 한정됐던 사업 대상지도 역세권 외 20m 이상 간선도로 교차지 경계에서 200m 이내까지 늘린다. 시는 이렇게 되면 236곳, 9만 2000가구를 추가 공급할 수 있다고 분석했다. 지역별로 서남권 83곳, 동북권 73곳, 동남권 67곳, 서북권 14곳, 도심권 2곳이 포함된다.또 사전검토에서 계획검토로 단계적 추진하던 절차를 ‘사전(계획)검토’로 통합해 사업 기간을 5개월 이상 단축한다.개정된 운영기준은 즉시 시행돼 사업에 적용된다. 소형주택 공급과 사업성 보정값 적용에 따른 기준용적률 최대 30% 상향 인센티브는 착공 이전 모든 사업장에 적용할 수 있다. 다만, 시행일(3월 6일) 전 사전검토를 신청한 경우에는 당초와 개정된 기준 중 유리한 기준을 선택해 적용할 수 있다.