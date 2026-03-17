최대 6년 거주… 신혼부부용 인천 ‘천원주택’ 인기

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최대 6년 거주… 신혼부부용 인천 ‘천원주택’ 인기

입력 2026-03-17 00:49
수정 2026-03-17 00:49
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최대 6년 거주… 신혼부부용 인천 ‘천원주택’ 인기
최대 6년 거주… 신혼부부용 인천 ‘천원주택’ 인기 인천의 ‘천원주택’ 입주 지원자들이 16일 인천 남동구 시 청사 중앙홀에서 지원 신청을 하고 있다. 천원주택은 인천형 저출산 주거정책의 핵심 사업으로 하루 임대료 1000원(월 3만원)에 주거 공간을 제공하는 사업이다. 지원 대상자는 결혼 7년 이내 신혼부부, 예비 신혼부부, 신생아 가구 등이며 최대 6년까지 거주할 수 있다.
뉴스1


인천의 ‘천원주택’ 입주 지원자들이 16일 인천 남동구 시 청사 중앙홀에서 지원 신청을 하고 있다. 천원주택은 인천형 저출산 주거정책의 핵심 사업으로 하루 임대료 1000원(월 3만원)에 주거 공간을 제공하는 사업이다. 지원 대상자는 결혼 7년 이내 신혼부부, 예비 신혼부부, 신생아 가구 등이며 최대 6년까지 거주할 수 있다.

뉴스1

2026-03-17 12면
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