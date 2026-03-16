법무법인 바른, 최종원 전 고법판사·홍석현 전 부장판사 등 영입

송무 및 금융·컴플라이언스 자문 경쟁력 강화

이미지 확대 최종원(왼쪽부터)·홍석현·김미정·이의규 변호사.

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법무법인 바른이 최종원(사법연수원 33기) 전 수원고등법원 고법판사, 홍석현(38기) 전 창원지방법원 거창지원 부장판사, 금융감독원 출신 금융규제 전문가 김미정(35기) 변호사, 기업 컴플라이언스 전문가 이의규(변시1회) 변호사 등 전문가를 대거 영입했다고 16일 밝혔다. 이를 통해 송무 경쟁력을 강화하고, 금융규제와 컴플라이언스 분야 자문 역량을 확대한다는 복안이다.최 변호사는 2007년 광주지방법원에 판사로 임용돼 일선 법원과 사법연수원 교수를 거친 뒤 수원고등법원 고법판사를 끝으로 19년간의 법관 생활을 마치고 바른에 합류했다. 민·형사, 가사, 회생·파산 등 다양한 분야에서 폭넓은 재판 경험을 쌓아 실무에 정통하다. 사법연수원에서는 형사재판실무 주임교수로 활동했고, 법관용 재판실무 교재인 ‘재판업무 길라잡이(형사편)’ 개정작업에 팀장으로 참여해 형사재판의 표준 정립에 기여하기도 했다. 수원고등법원 민사 건설전담재판부 시절엔 대형 건설공사 사건과 아파트 건설공사 하자소송 등 건설 사건도 다수 담당했다.홍 변호사는 2009년 서울북부지법 판사로 임용된 후 각급 법원을 거쳐 창원지방법원 거창지원 부장판사를 끝으로 17년여의 법관 생활을 마치고 바른에 합류했다. 다년간 형사합의·항소·단독 재판장 및 영장전담 업무를 맡아 형사 분야에 정통하다. 또 서울북부지법 재개발·재건축 전담부, 서울행정법원, 서울가정법원 가사합의부 근무를 비롯해 민사와 행정, 가사 사건에서도 풍부한 재판경험을 쌓았다.김 변호사는 금융규제·자본시장 분야 전문가다. 김 변호사는 NH투자증권, 금융감독원 등을 거치며 18년간 금융 분야에서 활동했다. 금감원 자산운용검사국·법무실·기업공시국 등에서 검사 및 제재 자문 총괄, 소송업무 총괄, 공시 규제 업무를 담당했다. 이후 법무법인 지평에서 금융감독당국 검사 및 제재 대응, 책무구조도 도입 자문, 가상자산 및 투자계약증권 관련 자문, 상장회사 공시 및 불공정거래 조사 대응 등을 수행했다.이 변호사는 기업집단 컴플라이언스 분야의 차별화된 전문가다. 삼성 준법감시위원회에서 삼성 주요 7개 계열사의 컴플라이언스, 거버넌스, 내부거래 및 제보조사 등의 실무를 수행하며 풍부한 현장경험을 축적했다. 리걸테크 스타트업인 로앤컴퍼니의 법무·컴플라이언스 팀장으로서 AI·데이터 규제 관리 및 컴플라이언스 분야를 중심으로 활동해왔다.바른은 이밖에도 오윤주(변시 13회), 배성은·박승우(이상 변시 14회) 경력변호사와 신입변호사(변시 15회) 10명을 채용했다.김도형 바른 대표변호사는 “재판 실무 경험이 풍부한 두 분의 합류로 민·형사 송무 역량이 강화됐고, 금융규제와 컴플라이언스 분야에서도 전문성을 보강하게 됐다”며 “바른은 앞으로도 고객에게 보다 실질적이고 전문적인 법률 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.