‘2028 세계디자인수도’ 부산 27일 협정식

서울 이어 국내 두 번째로 선정

서명식·공식 로고 공개 등 진행

2026-03-16 23면

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‘2028 세계디자인수도’로 지정된 부산시가 첫 의무 행사인 협정식을 열고 세계적 디자인 거점 도시로서의 도약을 선언한다.시는 오는 27일 해운대구 누리마루 APEC(아시아태평양경제협력체) 하우스에서 세계디자인기구(WDO)와 ‘세계디자인 수도 부산 협정식’을 공동 주최한다고 15일 밝혔다.세계디자인수도는 디자인을 통해 경제·사회·문화·환경적 발전을 추구하는 도시를 선정하는 국제 프로그램이다. WDO가 2008년부터 2년마다 선정하며 부산은 지난해 7월 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인’을 주제로 서울(2010년)에 이어 국내에서는 두 번째로 세계디자인수도에 선정됐다.협정식은 시와 WDO가 디자인 정책을 공유하고 향후 관련 사업을 함께 추진하기로 약속하는 자리다. 부산의 세계디자인수도 선정을 축하하고 서명식, 공식 로고 공개 등이 진행된다.시는 협약식 이후 2년간 준비를 거쳐 2028년에 일상에서 디자인을 즐기고 체험하는 ‘세계디자인 거리 축제’, 도시 발전 도구로서 디자인을 소개하는 ‘디자인 스포트라이트’ 등 7개 의무 행사를 연다. 부산 전역을 무대로 하는 시민 참여형 디자인 프로젝트도 진행한다.