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홍천군, 청소년 버스비 지원…월 30회 무료

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-03-15 10:56
수정 2026-03-15 10:56
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강원 홍천군이 16일부터 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업을 벌인다. 사진은 청소년에게 지급할 교통카드. 홍천군 제공
강원 홍천군이 16일부터 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업을 벌인다. 사진은 청소년에게 지급할 교통카드. 홍천군 제공


강원 홍천군은 오는 16일부터 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업을 시행한다고 15일 밝혔다.

홍천에 거주하는 24세 이하 청소년에게 농어촌버스를 월 30회까지 무료로 탈 수 있는 교통카드를 배부한다. 60분 내 환승하면 월 이용 가능한 횟수가 줄어들지 않는다.

군은 지난해 12월부터 교통카드 발급 사전 신청을 받았다. 사전 신청하지 않은 청소년은 행정복지센터에서 신청하면 2~3주 안에 받을 수 있다.

군 관계자는 “청소년의 이동권을 보장하고, 가정의 교통비 부담을 덜어주기 위해 사업을 기획했다”며 “청소년에게 실질적으로 도움을 주는 생활밀착형 교통복지정책이 될 것”이라고 말했다.

홍천 김정호 기자
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