방금 들어온 뉴스

‘노란봉투법’ 이틀간 하청 453곳 교섭 요구…조합원 10만명 눈앞

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-03-12 11:03
수정 2026-03-12 11:03
대방건설, 교섭요구 사실 공고
노동위 교섭단위 분리 신청 39건

이미지 확대
노란봉투법 시행 첫날인 지난 10일 서울 세종로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 민주노총 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스
노란봉투법 시행 첫날인 지난 10일 서울 세종로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 민주노총 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스


노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안) 시행 이틀 동안 하청노조 총 453곳이 원청 사업장 248곳을 상대로 교섭을 요구했다. 하청노조 조합원 수는 9만 8480명으로 10만명에 육박했다.

고용노동부는 12일 노란봉투법이 시행된 10일과 11일 동안 이어진 하청노조의 교섭 요구 현황을 집계해 발표했다.

전날 추가로 교섭을 요구한 하청 노조·지부·지회는 46곳(1만 6897명)으로, 교섭 요구를 새롭게 받은 원청 사업장은 27곳이었다.

노란봉투법 시행 첫날 교섭요구 사실을 공고한 사업장 5곳에 이어 대방건설이 추가로 하청노조의 교섭 요구를 받아들여 전날 교섭요구 사실을 공고했다.

공고를 걸지 않은 사업장은 7일 이내에 검토를 거쳐 공고에 나서거나 노동위원회로부터 사용자성 판단을 받을 것으로 보인다.



하청노조 등이 노동위에 교섭단위 분리 신청을 한 건수는 8건이 늘어 지금까지 총 39건으로 집계됐다.
세종 김우진 기자
