국제 에너지 가격 급등에 전기료 오를라…정부, 안정화 방안 마련

중동사태 국내 영향 아직 제한적

고유가 장기화 우려에 선제 조치

이미지 확대 김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 중동 상황 관련 에너지 대책 점검 회의를 주재하고 있다. 기후에너지환경부 닫기 이미지 확대 보기 김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 중동 상황 관련 에너지 대책 점검 회의를 주재하고 있다. 기후에너지환경부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제 유가가 급등한 영향이 전기에 미치지 않도록 정부가 안정화 방안을 마련한다.기후에너지환경부는 11일 서울 영등포구 한국전력 남서울본부에서 중동 상황 관련 에너지 대책 점검 회의를 열었다. 최근 유가와 천연가스 가격이 급등하고 있으나, 국내 전력시장에 단기적 영향은 적다. 이날 전력거래소 계통한계가격(SMP)은 kWh당 평균 116.75원으로, 중동 사태 이전과 큰 차이가 없다. 다만 고유가 장기화, 액화천연가스 도입 차질 등이 이어질 경우 전력시장도 영향을 받을 전망이다.기후부는 전기요금 안정화 방안 등을 선제적으로 준비해 전기요금에 미치는 영향을 최소화할 계획이다.먼저 전력 수요가 적은 경부하기에 맞춰 정비에 들어간 원자력발전소들을 적기에 재가동한다. 신월성 1호기와 고리 2호기는 이달 내, 한빛 6호기·한울 3호기·월성 2호기·월성 3호기를 5월 중순까지 재가동할 예정이다.미세먼지 계절관리제 기간 가동을 멈춘 석탄화력발전소도 상황에 맞춰 재가동한다. 기후부는 LNG 수급에 차질이 빚어지는 경우 황사와 미세먼지 영향이 적은 시기를 골라 석탄화력발전소의 가동률을 높일 방침이다.김성환 기후부 장관은 “우리나라 에너지 시스템은 수입 화석연료 의존도가 높아 국제 에너지 가격 변동에 취약하다”며 “재생에너지 중심의 에너지 구조로 신속히 전환하는 것은 에너지의 수입 의존도와 탈탄소를 동시에 해결하는 에너지 안보의 핵심이기에 2030년 재생에너지 100GW 보급 등 탈탄소 에너지 안보 체계 구축을 위해 모든 기관의 힘을 모으겠다”고 밝혔다.