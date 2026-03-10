영광 주택서 숨진 50대 남성, 장기간 지나 발견… 경찰 수사 착수

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

영광 주택서 숨진 50대 남성, 장기간 지나 발견… 경찰 수사 착수

임형주 기자
입력 2026-03-10 10:36
수정 2026-03-10 11:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

영광서 홀로 지내던 50대 남성 숨진채 발견…고독사 추정

이미지 확대
전남 영광경찰서 전경
전남 영광경찰서 전경


전남 영광에서 홀로 살던 50대 남성이 숨진 채 발견됐다.

10일 전남 영광경찰서에 따르면 전날 오후 1시 30분쯤 영광읍 한 주택에서 A씨가 숨진 채 발견됐다. 현장에서는 범죄 정황이나 유서 등 특이사항은 발견되지 않았다.

지인의 신고로 발견된 A씨의 시신은 사망한 지 상당한 시간이 지나 부패가 진행된 상태였던 것으로 조사됐다. 타 지역 출신인 A씨는 영광에 홀로 거주하면서 일용직 노동자로 일해왔던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사망 경위를 조사하는 한편 영광군은 A씨가 행정 지원 대상이었는지 등 복지 사각지대 여부를 확인하고 있다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨 시신 발견 당시 범죄 정황은 발견되었나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로