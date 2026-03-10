영광 주택서 숨진 50대 남성, 장기간 지나 발견… 경찰 수사 착수

영광서 홀로 지내던 50대 남성 숨진채 발견…고독사 추정

이미지 확대 전남 영광경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 전남 영광경찰서 전경

전남 영광에서 홀로 살던 50대 남성이 숨진 채 발견됐다.10일 전남 영광경찰서에 따르면 전날 오후 1시 30분쯤 영광읍 한 주택에서 A씨가 숨진 채 발견됐다. 현장에서는 범죄 정황이나 유서 등 특이사항은 발견되지 않았다.지인의 신고로 발견된 A씨의 시신은 사망한 지 상당한 시간이 지나 부패가 진행된 상태였던 것으로 조사됐다. 타 지역 출신인 A씨는 영광에 홀로 거주하면서 일용직 노동자로 일해왔던 것으로 알려졌다.경찰은 정확한 사망 경위를 조사하는 한편 영광군은 A씨가 행정 지원 대상이었는지 등 복지 사각지대 여부를 확인하고 있다.