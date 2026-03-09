국가정원·대공원·대왕암공원 등 울산 명소 8곳… ‘작은 결혼식장’ 제공

울산시, 예비부부 20쌍 선정해 예복, 메이크업, 음향, 영상 등 지원

울산 태화강 국가정원.

태화강 국가정원과 대왕암공원 등 울산 대표 명소가 소규모 결혼식장으로 제공된다.울산시는 공공예식장 대관과 작은 결혼식 운영을 지원하는 ‘유온(U:ON) 결혼’ 사업의 혜택을 받을 예비부부를 오는 11일부터 모집한다고 9일 밝혔다.올해 처음 시행하는 이 사업은 결혼 비용 부담 증가와 소규모·간소화 예식 추세에 맞춰 울산만의 특색 있는 공공 공간을 활용해 예비부부의 합리적인 예식 운영을 지원하려는 취지다.시는 올해 총 20쌍의 예비부부를 선정할 계획이다. 신청 대상은 울산에 거주하는 예비부부로 부부 중 1명 이상이 예식 신청일 기준 1년 이상 울산에 주민등록을 둬야 한다.지원은 하객 수 100명 미만의 가족·친지 중심으로 열리는 소규모 예식을 대상으로 한다.선정된 부부에게는 예복, 헤어, 메이크업을 포함한 ‘웨딩 패키지’와 ‘식장 꾸밈 패키지’, 영상·음향 시스템, 예식 인력 등 운영 전반을 제공한다.예식 장소는 야외 공간을 기본으로 태화강 국가정원 2곳(은행나무정원, 숲속정원), 울산대공원 3곳(장미원, 메타세콰이어길, 지관서가 앞마당), 대왕암공원 2곳(옛 교육연수원 축구장 일원, 잔디마당), 울산 태화호 등 8곳이다.기상 악화로 야외 예식 진행이 어려울 때는 울산박물관 강당, 울산대공원 지관서가 세미나실, 울산가족문화센터 대연회장 등을 실내 대체 장소로 사용할 수 있다. 시설별 운영 여건과 관련 조례에 따라 일부 시설은 기존에 적용되는 대관료나 입장료를 부담해야 하며, 대관이 제한되는 일정은 사전에 확인해야 한다.시 관계자는 “공공자원을 활용해 작은 결혼식을 지원하는 사업”이라며 “울산이 결혼해서 살기 좋은 도시로 체감되는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.