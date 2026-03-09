BTS 공연 안전점검하는 오세훈 시장

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 ‘BTS 컴백행사 안전관리 합동점검회의’에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.9. 도준석 전문기자
박춘선 서울시의회 환경수자원위원회 부위원장 “한강버스 생활교통 되려면 실시간 정보 필수”… 통합 앱 구축 제안
서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3, 국민의힘)이 제334회 임시회 미래한강본부 업무보고에서 한강버스의 실질적인 이용 활성화를 위해 실시간 운항 정보와 교통 연계 기능을 포함한 ‘한강버스 전용 앱 구축’ 필요성을 강조했다. 박 부위원장은 한강버스 정책과 관련해 시민들의 실제 인식을 파악하기 위해 시의회 인턴 연구학생을 지도하며 시민 대상 설문조사를 진행했다고 밝혔다. 설문대상에는 대학생·직장인·주부 등 다양한 시민 300여 명을 대상으로 조사한 결과를 공개했다. 또한 설문 결과를 공개하며 많은 시민들이 한강버스를 출퇴근 교통수단으로서 필요성이 있다는 점에는 충분하게 공감했지만, 이용 활성화를 위해서는 운항 정보 부족과 접근성 문제 개선이 필요하다는 의견이 다수 제기됐다며. 특히 한강버스를 이용하지 않은 시민의 41.6%가 운항 정보를 알지 못해 이용하지 못했다고 응답해 정보 제공 체계 개선의 필요성을 밝혔다. 시민들이 가장 필요하다고 응답한 기능으로는 ▲실시간 선박 위치 및 운항 정보 ▲셔틀버스 및 대중교통 환승 정보 ▲선착장 주변 맛집·문화·관광 콘텐츠 안내 ▲민원 접수 기능 등 통합 플랫폼 서비스 구축 등이 꼽혔다. 특히 실시간 선박 위
서울시의회 바로가기
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 ‘BTS 컴백 행사 안전관리 합동점검회의’에서 모두발언을 하고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이 회의가 열린 장소는 어디인가?