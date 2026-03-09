BTS 공연 안전점검하는 오세훈 시장

BTS 공연 안전점검하는 오세훈 시장

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-03-09 12:06
수정 2026-03-09 12:06
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 ‘BTS 컴백행사 안전관리 합동점검회의’에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.9. 도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 ‘BTS 컴백행사 안전관리 합동점검회의’에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.9. 도준석 전문기자

오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 열린 ‘BTS 컴백 행사 안전관리 합동점검회의’에서 모두발언을 하고 있다.

도준석 전문기자
