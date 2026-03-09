김윤덕 국토장관 “무안공항 유해 추가 발견, 깊이 사과… 잔해 책임 있게 수습할 것”

이미지 확대 김윤덕 국토교통부 장관이 9일 정부세종청사 국토부 기자실에서 최근 무안공항 항공기 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견된 것에 대해 사과하고 있다. 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김윤덕 국토교통부 장관이 9일 정부세종청사 국토부 기자실에서 최근 무안공항 항공기 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견된 것에 대해 사과하고 있다. 세종 연합뉴스

김윤덕 국토교통부 장관이 9일 최근 무안공항 제주항공 참사 희생자 유해와 유류품이 추가로 발견된 것에 대해 “소식을 접하고 가슴이 무너졌을 유가족과 국민들께 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다. 참사 희생자 유가족들이 초기 수습 과정이 부실했다며 정부의 설명과 공식 사과를 요구한 데 따른 것이다.김 장관은 이날 정부세종청사에서 긴급 브리핑을 열고 “참사 직후 정부는 관계기관과 함께 현장 수색과 수습에 힘을 쏟아왔지만 결과적으로 그 과정이 유가족 여러분의 간절한 마음에 닿을 만큼 세심하지 못했다”며 이같이 말했다.그는 “당연히 더 꼼꼼히 챙겨야 했다. 진심으로 송구하다”며 “남아 있는 잔해물에 대해서도 한 점도 놓치지 않겠다는 마음으로 끝까지 확인하고 책임 있게 수습하겠다. 사고 원인 규명에도 끝까지 책임을 다하겠다”고 언급했다.그러면서 “다시 한 번 희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분과 국민들께 깊은 사과의 말씀드린다. 국토교통부는 마지막까지 책임있는 자세로 임하겠다”며 고개숙여 사과했다.앞서 참사 희생자 유가족들이 사고 잔해에 유해가 남아있을 가능성을 제기한 데 따라 재조사가 진행중인데, 최근 3차 사고 여객기 잔해 정리·분류작업 중 희생자로 추정되는 뼛조각 1점과 휴대전화 2점이 발견됐다. 지난달 2차 작업에서도 25㎝가량의 사람 유해 추정 물체가 뒤늦게 확인된 바 있다.