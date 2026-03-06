‘차명 재산 의혹’ 오광수 전 靑민정수석, 금융권 사외이사 취업 승인

정부공직자윤리위, 퇴직공직자 취업심사 공개… 96% 승인, 취업 제한 4건·취업 불승인 2건

이미지 확대 인사혁신처 정부공직자윤리위원회는 지난달 27일 진행한 퇴직 공직자 취업 심사 131건에 대한 결과를 6일 공개했다. 5건을 제외한 126건(96.2%)이 심사를 통과했다. 사진은 인사혁신처 보도자료. 닫기 이미지 확대 보기 인사혁신처 정부공직자윤리위원회는 지난달 27일 진행한 퇴직 공직자 취업 심사 131건에 대한 결과를 6일 공개했다. 5건을 제외한 126건(96.2%)이 심사를 통과했다. 사진은 인사혁신처 보도자료.

이미지 확대 <자료: 인사혁신처 정부공직자윤리위원회 > 닫기 이미지 확대 보기 <자료: 인사혁신처 정부공직자윤리위원회 >

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인사혁신처 정부공직자윤리위원회가 지난해 6월 ‘차명 부동산·차명 대출 의혹’으로 임명 닷새 만에 사퇴했던 오광수 전 청와대 민정수석비서관의 ㈜우리투자증권 사외이사 취업을 승인했다고 6일 밝혔다.공직자윤리위는 지난달 27일 진행한 퇴직 공직자 취업 심사 131건에 대한 결과를 이날 공개했다. 5건을 제외한 126건(96.2%)이 심사를 통과했다.윤리위에 따르면 오 전 민정수석은 지난해 6월 청와대에서 나온 지 9개월 만인 이달 취업이 가능하다는 심사 결과를 받았다. 공직자윤리법상 규정된 업무 관련성이 없다는 판단에 따른 것이다.윤리위는 퇴직 전 5년 동안 소속했던 부서 또는 기관 업무와 취업 예정 기관 간 밀접한 업무연관성이 인정되면 ‘취업 제한’, 법령에서 정한 취업 승인 사유에 해당하지 않으면 ‘취업 불승인’을 내린다.2024년 8월 물러난 이정식 전 고용노동부 장관은 삼성물산 사외이사로, 지난해 12월 부당한 권한 행사 등으로 청와대로부터 직권면직된 강형석 전 농림축산식품부 차관은 파란손해사정㈜ 비상근고문과 ㈜청담글로벌 비상임이사로의 취업이 가능하다는 처분을 받았다. 지난해 7월 퇴직한 김형렬 전 행정중심복합도시건설청장은 한국공학한림원 정책연구센터장으로의 취업이 가능하다는 처분이 내려졌다.지난해 12월 퇴직한 김태균 전 서울시 행정1부시장은 3개월 만에 서울교통공사 사장으로의 취업이 승인됐다. 김앤장 법률사무소 출신인 김남우 전 국가정보원 기조실장은 해당 법률사무소로의 취업이 승인됐다.반면 윤리위는 지난해 12월 퇴직한 경찰청 총경의 ㈜금도건설 대표이사 취업과 경감 2명의 법무법인 광장과 화우 예비변호사 취업에 대해서는 밀접한 업무 관련성이 인정된다며 취업 제한 처분을 내렸다. 올해 1월 퇴사한 한국원자력환경공단 직원(1급)의 ㈜도화엔지니어링 기술고문 취업과 지난해 11월 퇴사한 공정거래위원회 직원(5급)의 법무법인 전문위원 취업은 불승인했다. 이들은 해당 분야 전문성이 인정되지 않거나, 취업 이후 영향력 행사 가능성이 있다는 점 등이 불승인 사유로 제시됐다.이와 함께 윤리위는 사전 심사를 거치지 않고 임의로 취업한 4건에 대해서는 관할 법원에 과태료 부과를 요청했다. 심사 결과는 공직윤리시스템 홈페이지에서 확인할 수 있다.