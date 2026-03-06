울산시, ‘광역 대형폐기물 공공처리시설’ 건립 추진

총 279억원 들여 하루 70t 처리 목표

내년 말 착공해 2929년 말 가동 예정

울산시는 5일 시청 본관 4층 중회의실에서 '광역 대형폐기물 공공처리시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 개최했다.

울산 대형폐기물 공공처리시설이 2029년 말 준공될 전망이다.울산시는 지난 5일 시청 중회의실에서 ‘광역 대형폐기물 공공처리시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역’ 최종보고회를 열고 시설 규모·입지·추진 방향 등을 담은 종합 계획안을 논의했다고 7일 밝혔다.보고회에는 전문가와 관계 공무원 등 20여명이 참석해 용역 결과를 공유하고 향후 사업 추진 방안을 검토했다. 용역은 지속적으로 늘어나는 대형폐기물 처리 수요에 대응하고 기존 개별 처리 방식의 한계를 보완하기 위해 추진됐다.용역 결과에 따르면 울산에서 발생하는 생활계 폐기물 가운데 약 8.5%가 대형폐기물로 집계됐고, 별도의 선별 없이 대부분 소각이나 매립 방식으로 처리되고 있는 것으로 나타났다. 또 2030년부터 생활폐기물 직매립이 금지되는 제도 변화에 대응하기 위해 대형폐기물 전용 처리시설 설치 필요성이 제기됐다.이에 대형 폐기물 발생량 추이를 고려해 시설 용량 하루 70t 규모의 처리시설 건립이 필요한 것으로 분석됐다.시설 입지는 남구 성암동에 있는 울산시 폐자원 순환경제 복합 클러스터가 제시됐다. 민원 최소화와 인허가 간소화로 사업 기간을 단축하는 이점이 있을 것으로 평가됐다.시설은 폐가구류와 매트리스, 기타 대형폐기물 등을 품목별로 분리해 처리하는 공정이 도입된다. 기타 대형폐기물도 인력 선별을 통해 가연물과 불연물, 금속류 등으로 구분, 각각 재활용, 소각, 매립 경로로 처리하는 통합 자원화 공정을 적용한다.총 사업비는 278억 9000만원 규모로 추산됐다. 사업비는 국비 90여억원, 지방비 136여억원, 원인자 부담 53여억원 등으로 마련될 계획이다.시는 국비 예산 신청과 인허가 절차, 기본 및 실시설계 등을 거쳐 내년 말 착공해 2029년 말 시설 준공과 가동을 목표로 하고 있다. 시 관계자는 “광역 대형폐기물 공공처리시설이 구축되면 대형폐기물의 체계적인 선별과 재활용을 할 수 있게 돼 소각과 매립을 줄이고 자원순환 경제를 강화하는 기반이 마련될 것”이라며 “앞으로도 시민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 폐기물 처리 체계 개선에 힘쓰겠다”고 밝혔다.