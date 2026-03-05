천창수 울산교육감, 6·3 지방선거 불출마 선언

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

천창수 울산교육감, 6·3 지방선거 불출마 선언

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-05 13:07
수정 2026-03-05 13:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
천창수 울산시교육감이 5일 시교육청 프레스센터에서 기자회견을 열어 지방선거 불출마를 선언하고 있다. 연합뉴스
천창수 울산시교육감이 5일 시교육청 프레스센터에서 기자회견을 열어 지방선거 불출마를 선언하고 있다. 연합뉴스


천창수 울산시교육감이 6·3 지방선거 불출마를 선언했다.

천 교육감은 5일 울산시교육청 프레스센터에서 기자회견을 열어 “다가오는 지방선거에 출마하지 않기로 결심했다”고 밝혔다.

그는 “현재 인공지능의 확산, 학령인구의 감소 등 급격한 교육환경의 변화가 일어나고 있다”며 “지난 성과 위에서 이러한 시대의 변화를 헤쳐 나갈 뛰어난 창의력과 뜨거운 열정을 지닌 새로운 지도력이 필요하다고 판단했다”고 설명했다.

이어 “당연하게 재선에 도전할 것으로 예측하는 분들도 많았고, 재선 도전을 적극적으로 권유한 분들도 많았다”며 “새로운 교육감이 시민 여러분과 함께 힘을 모아 우리 아이들의 성장을 돕고 울산교육을 중단없이 한 발 더 발전시키리라 기대한다”고 전했다.

천 교육감은 “전임 교육감이 이룩해 놓은 전국 최고 수준의 교육복지와 청렴 문화의 토대 위에서 학교 현장의 변화를 이루고자 노력해 왔다”며 “이 모든 변화와 성장은 교육 가족과 시민 여러분의 진심 어린 격려와 지지, 응원 덕분”이라고 강조했다. 그러면서 “남은 임기 동안 최선을 다한 후 그동안 바쁘게 살아온 공직 생활을 정리하고, 보통 시민으로서 일상적인 삶을 살며 여러분과 함께하겠다”고 덧붙였다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
천창수 울산시교육감이 6·3 지방선거에 출마합니까?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로