울산 청년공공임대주택 유홈 양정 준공… 총 18호 공급

울산 청년 공공임대주택 ‘유홈(U home) 양정’이 준공했다.울산시는 사업비 39억원을 투입한 북구 양정동 청년 공공임대주택인 ‘유홈 양정’(지상 5층)을 준공했다고 4일 밝혔다.유홈 양정은 북구에 처음 공급되는 청년 공공임대주택이다. 내부에는 냉장고, 세탁기, 전기 인덕션, 싱크대, 붙박이장 등 생활 편의 품목이 설치됐다. 5층에는 계절 물품을 보관할 수 있는 창고와 옥외 휴게 공간 등 공용 시설도 마련됐다. 입주는 이달부터다.김두겸 울산시장은 “양정동을 시작으로 5월까지 삼산동 등에 총 150호의 청년형 유홈을 추가 공급해 청년이 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.시는 2029년까지 1142억원을 투입해 총 590가구의 청년형 유홈 12곳을 공급할 계획이다.